Berabevú ya tiene su Punto Violeta, el número 36 inaugurado por el gobierno provincial

"Esta -concluyó- es una mirada muy federal que nuestro gobernador tiene sobre todos los rincones, no importa si nacimos en un pueblo de dos mil habitantes o en una gran ciudad de millones de habitantes, el Estado tiene que estar cerca de la gente, generar arraigo para las generaciones que vienen ".

En tanto, el senador por el departamento Caseros, Eduardo Rosconi, indicó que "este lugar es muy importante, los jóvenes tienen que tener mucha participación, la juventud tiene que abordar esta problemática que hoy tenemos en la provincia, en la Nación, y que se expande que necesita tener herramientas para llevar adelante políticas de inclusión, del respeto al género, a la diversidad, esto tiene que generar conciencia, y también tratar los temas de violencia, con los equipos interdisciplinarios. Acá hay gente muy capacitada".

Por último, el presidente comunal de Beravebú, Tomás Sorribas, recordó que "el 25 de julio de 2020 nos encontramos con un episodio que nunca esperamos en nuestra comunidad que es el femicidio de Julieta del Pino, en esa oportunidad, en el medio de una pandemia atroz que nos tenía en vilo a todos, nos tocó sobrellevar esta situación, estuvimos cerca de la familia con nuestras herramientas, que no iban a alcanzar, no iban a ser suficientes, y ahí estuvo el Estado con el gobierno provincial. Eso habla de un Estado presente, desde la comuna, desde la provincia, un Estado que venía a reparar una situación realmente muy dolorosa y que en nuestra localidad ocasionó una herida que quizás no cierre nunca, pero estas intervenciones ayudan un poco a sanar".

Y agregó: "No estamos exentos de que estas cosas vuelvan a pasar, y para eso el Estado tiene que dar respuestas, y este Punto Violeta, el segundo del departamento Caseros, viene a dar respuesta a esta problemática que es la violencia de género en todas sus dimensiones".

De la actividad también participaron las ministras de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Salud, Sonia Martorano; y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; familiares de Julieta y autoridades de las localidades de la microrregión.

El flamante Punto Violeta de Berabevú, que tendrá como zona de influencia a las localidades de Arteaga, Chañar Ladeado, Gödeken, Los Quirquinchos y San José de la Esquina, se suma a los ya abiertos en Villa Guillermina, Esperanza, Villa Mugueta, Murphy, Monje, Gálvez, Llambi Campbell, Piñero, Casilda, San Jerónimo Norte, Pueblo Andino, Reconquista, Vera, Sauce Viejo, Tacural, Providencia, Santa Rosa de Calchines, Acebal, Rufino, Villa Gobernador Gálvez, Garabato, Arroyo Seco, San Javier, San Justo, El Trébol, María Juana, Villa Constitución, Labordeboy, Cañada de Gómez, Las Parejas, Tostado, Hersilia, Ybarlucea y Gobernador Crespo.

Política pública

La creación de los Puntos Violetas es una política de desarrollo territorial del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad que busca acercar el Estado a la ciudadanía y poner a su disposición las herramientas gubernamentales con las que se cuenta para dar soluciones a los problemas de cada persona.

Están pensados como espacios de igualdad de derechos, se están construyendo en diferentes localidades de la provincia en el marco del Plan Incluir, donde funcionarán como ámbitos de contención y asesoramiento, de articulación con organizaciones y asociaciones para proveer de herramientas teóricas y prácticas para el acceso al trabajo, la producción, el empleo y la autonomía económica de mujeres y disidencias; y propuestas culturales, entre otras iniciativas. Además, allí se trabajará en la prevención y el abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género.