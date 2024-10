Baja frecuencia y alta tarifa, los principales problemas del transporte interurbano

“Si bien el costo de la tarifa aparece como un problema, queda claro que si el sistema funcionara mejor más personas lo usarían y la disconformidad de los actuales usuarios no sería tan grande”, agregó la presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

de ponti.jpg La diputada Lucila De Ponti publicó una encuesta del transporte interurbano

Transporte interurbano a pata

Los resultados del trabajo indicaron además que el 95% de quienes viajan está de acuerdo con que el Estado debe subsidiar para mantener accesible el costo de la tarifa y el 97% defiende la continuidad del Boleto Educativo Gratuito.

Entre quienes no utilizan el sistema de transporte, el 57,5% respondió que no lo elige por la baja frecuencia y las demoras mientras que el 45% no lo hace por ser los recorridos insuficientes. En ambos grupos se alcanzó un acuerdo del 90% cuando se les preguntó si de existir la opción del tren la elegirían.

“Estos problemas sólo pueden resolverse con el control del Estado para que las empresas cumplan con su parte, teniendo en cuenta además que más del 60% de los recorridos son realizados por una sola de ellas”, aseguró la legisladora.

“Sabemos que hay que dotar a la Secretaría de Transporte de la provincia de más y mejores herramientas para que esto suceda, por eso venimos impulsando la discusión de una nueva Ley de Transporte para que, por ejemplo, los contratos sean adjudicados a través de licitaciones públicas con pliegos transparentes que estipulen con claridad cuáles son los requisitos que las empresas tienen que cumplir en la prestación del servicio”.

“Lamentablemente hoy la discusión se reduce al aumento constante de tarifas cuando se debería trabajar en la planificación de un sistema más eficiente y de mayor calidad. La decisión del gobierno nacional de desregular el transporte va en el sentido contrario y va a terminar destruyendo el sistema de transporte terrestre”, finalizó.