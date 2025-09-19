La Capital | La Región | Baigorria

Baigorria florece en primavera con ferias, música y encuentros en el río

La ciudad se prepara para recibir la estación más esperada con propuestas culturales, recreativas y comunitarias al aire libre y con espacios públicos renovados

19 de septiembre 2025 · 09:48hs
Música en vivo

Música en vivo, ferias, actividades culturales y mates junto al río completan el paisaje de una primavera que ya se vive en Baigorria.
Baigorria florece en primavera con ferias, música y encuentros en el río

Baigorria florece en primavera con ferias, música y encuentros en el río

Con la llegada de la primavera, Granadero Baigorria se viste de fiesta y abre sus espacios al encuentro ciudadano. Este fin de semana, la ciudad propone una agenda cargada de actividades para todas las edades, con eje en la cultura, el esparcimiento y el disfrute del entorno natural.

La previa comienza este viernes 19, desde las 16, en la Plaza 9 de Julio, con “Florecen lecturas”, una jornada organizada por la Biblioteca José Hernández. Cuentacuentos, libros libres, burbujas gigantes y propuestas lúdicas que invitaron a compartir la palabra y la imaginación en comunidad.

El domingo 21, desde las 15, el Parque Sur será escenario de “Baigorria baila en Primavera”, con feria de artesanos, Zumba Kids, Dance Planet, food trucks y la presentación de Los amantes de la Cumbia. El cierre estará a cargo de Erboy DJ, en una jornada pensada para celebrar al aire libre.

Además, durante todo el fin de semana estará habilitada la playita municipal, ubicada en la Reserva Natural Municipal, que abrirá sus puertas sábado y domingo de 10 a 18, con entrada libre y gratuita. Música en vivo, ferias, actividades culturales y mates junto al río completan el paisaje de una primavera que ya se vive en Baigorria.

La propuesta busca fortalecer el vínculo con el espacio público, promover el encuentro intergeneracional y celebrar la identidad local. Desde el gobierno municipal se destaca el valor de estas actividades como motor de integración y participación ciudadana.

Restauración de primavera

La Municipalidad de Granadero Baigorria avanza con tareas de limpieza en costaneras y plazas afectadas por vandalismo. El operativo busca preservar la estética urbana y promover el respeto por los espacios comunes.

Granadero Baigorria - Costanera limpieza 2

En paralelo a las celebraciones primaverales, el gobierno municipal lleva adelante una campaña intensiva de limpieza y recuperación de espacios públicos, especialmente en zonas costeras y plazas que han sido objeto de pintadas vandálicas.

“Con el objetivo de restaurar la belleza de nuestros espacios públicos, los equipos de limpieza de las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos están trabajando arduamente para eliminar estas marcas y devolverles su estado original”, señaló Martín Tartarelli, secretario de Obras Públicas.

Desde el Municipio se remarca que estas acciones, mayormente vinculadas a expresiones de hinchas de fútbol, no solo afectan la estética urbana, sino que desmerecen lugares de encuentro y recreación que pertenecen a toda la comunidad. Además, implican una reasignación de recursos y tiempo que podrían destinarse a tareas de mantenimiento general.

Granadero Baigorria - Costanera limpieza 1

“Es fundamental que todos tomemos conciencia sobre la importancia de mantener limpia y agradable nuestra ciudad. Un entorno cuidado mejora la calidad de vida y fortalece la convivencia. Invitamos a los vecinos a colaborar preservando y también denunciando actos de vandalismo y cuidando los espacios comunes”, agregó Tartarelli.

Las tareas de limpieza incluyen el retiro de grafitis, pintura de muros y mobiliario urbano, y reacondicionamiento de sectores afectados. El operativo se extenderá durante las próximas semanas, con prioridad en zonas de alto tránsito y valor patrimonial.

Desde el Municipio se insiste en la necesidad de construir una cultura del respeto por lo público, entendiendo que cada espacio compartido es reflejo de la comunidad que lo habita. La recuperación urbana, en este sentido, no es solo estética: es también un gesto de cuidado colectivo.

