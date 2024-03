Ataque sicario en una fiesta en Pueblo Andino: "Podría haber sido mucho peor, terrible"

"La gente está conmocionada porque no son hechos a los que un pueblito como el nuestro esté acostumbrado, no vamos a decir que no existe el delito acá, existe obviamente, pero es de otras características", dijo Tempesta en declaraciones al programa "El primero de la mañana" que se emite por LT8, sobre el homicidio del uno de los integrantes de la banda que lidera "Lucho", el hijo de asesinado líder de Los Monos Claudio "Pajaro" Cantero .