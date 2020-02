La posibilidad de que los puertos de la región puedan transformarse en puertas de ingreso al coronavirus, enfermedad viral respiratoria que ha causado ya numerosas muertes (ver página 23), despertaron el alerta de las autoridades sanitarias, tanto provinciales como locales, que sin embargo relativizaron el riesgo de contagio desde los buques que tocan tierra, aunque activaron los protocolos y las medidas de prevención.

La secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, explicó que los puertos situados en la región no son sitios para el ingreso de la temible cepa a la región, por una cuestión de tiempos. "El período para la aparición de los síntomas, caracterizados por fiebre, tos y dificultad respiratoria aguda es de dos a 14 días. Los buques que llegan a Argentina llevan más de 14 jornadas de viaje, por lo que, si alguien de la tripulación está enfermo, en ese lapso de viaje ya evidenciaría los síntomas. En ese caso, la unidad de fronteras lo detecta y no permite el arribo hacia el país", explicó la funcionaria ayer en declaraciones a los medios de comunicación locales.

Martorano señaló que los equipos de trabajo saben que ante casos de insuficiencia respiratoria aguda que no tengan causas y hayan tenido contacto en los últimos 14 días con China, o la región de Wuhan, o personas que hayan estado allá, se toman como "sospechosos".

Sus declaraciones fueron vertidas durante una charla informativa sobre Corona Virus y las medidas de precaución a llevar a cabo, puntualmente en la zona del cordón industrial y portuario que se desplaza hacia el norte y el sur de Rosario.

Organizado por la Secretaria de Salud de Puerto San Martín y el Ministerio de Salud de la provincia, participaron el secretario de Salud local, Mario Galimberti, Martorano como representante del Ministerio provincial, y la directora de epidemiología de la provincia, Carolina Cudos.

La dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial informó a la población que se encuentra trabajando según lo establecido por el protocolo nacional —y en adecuación a las recomendaciones internacionales como las de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos— para la detección y eventual atención de personas que pudieran estar afectadas por el nuevo coronavirus, difundió el diario digital SL24.

A estos pacientes se les realiza un estudio y si da negativo de influenza, se busca la posibilidad de coronavirus, explicaron los profesionales.

San Lorenzo

Mientras tanto, El secretario de Salud de San Lorenzo, Mariano Soria, y la directora del hospital Granaderos a Caballo, Esilda Giancola, ofrecieron información pormenorizada sobre el protocolo que se aplicará si aparece algún caso. "Un barco demora en llegar a San Lorenzo desde China unos 42 días, el período de incubación es de 12 días y el de infección es de siete, por lo que si hay un tripulante enfermo se sabrá antes de llegar", indicó el titular del área sanitaria del municipio.

En un encuentro con medios periodísticos de la zona, Soria especificó que el virus tuvo origen en la ciudad china de Wuhan y que en el continente americano no hay casos registrados. Por ello los ministerios de Salud de la Nación y la provincia no han declarado el alerta y los efectores de salud están trabajando en modo preventivo con los protocolos de actuación. "Epidemiológicamente se ha descubierto que esta cepa no es tan virulenta como fue la gripe A y que tiene una baja letalidad, del 3 por ciento, lo que nos da el tiempo de hacer este tipo de acciones", manifestó el funcionario.

El protocolo comienza con la intervención de los profesionales de Sanidad de Frontera, quienes están en comunicación con los capitanes de los barcos provenientes de lugares donde se han detectado casos positivos. "Un barco demora en llegar a San Lorenzo desde China unos 42 días, el período de incubación es de 12 días y el de infección es de 7, por lo que si hay un tripulante enfermo se sabrá antes de llegar", indicó el titular del área de Salud.

Los síntomas de la enfermedad son: fiebre, tos, malestar general y signos de infección respiratoria aguda. "Si algún paciente presenta este cuadro, será evaluado por el médico y si se corrobora, va a ser trasladado al hospital con ambulancia y barbijo quirúrgico, en tanto que el personal entrará en aislamiento de contacto y respiratorio, con barbijo, guantes y camisolines", detalló Giancola. "No tenemos ninguna información que indique que estemos ante una situación de este tipo, pero estamos preparados en caso de que suceda", aclaró la directora.

Por su parte, Albornoz se refirió al origen y las formas de contagio del virus: "Sabemos que se generó en un mercado de animales vivos en China, que el primer contagio fue de animales a humanos y que la propagación es entre humanos y humanos". Por otra parte señaló que se transmite por contacto y por las vías respiratorias, aunque estas siguen en estudio.

Sobre las formas de prevención, indicó que se recomienda el lavado de manos tanto en la población como en profesionales de la salud, que además deben utilizar barbijos comunes e ingresar a los pacientes en aislamiento respiratorio.