Villa Constitución habilitó un dispositivo de atención a varones que ejercieron violencia por razones de género La propuesta contempla entrevistas de admisión y encuentros grupales, orientados a promover la reflexión y la responsabilización sobre las conductas violentas, entre otros aspectos 27 de octubre 2026 · 10:00hs

El dispositivo también prevé la articulación con organismos judiciales, instituciones de salud y distintas áreas del Estado, para favorecer un abordaje integral y sostenido de las situaciones que se presenten.

A partir del lunes 26 de octubre, comenzará a funcionar en Villa Constitución un nuevo dispositivo de abordaje destinado a varones que hayan ejercido violencia por razones de género, una iniciativa desarrollada de manera conjunta entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Impulsado desde la Dirección de Género e Igualdad municipal, el espacio contará con un equipo interdisciplinario integrado por el psicólogo Néstor Daniel Marzetti, la operadora en Psicología Social Fabiana Wainberg y el acompañante terapéutico Aquiles Pelanda.

Un dispositivo para cambiar La propuesta contempla entrevistas de admisión y encuentros grupales, orientados a promover la reflexión, la responsabilización sobre las conductas violentas y la revisión de modelos de masculinidad que reproducen desigualdades. El objetivo es fortalecer herramientas para construir vínculos basados en el respeto, el cuidado y la responsabilidad afectiva.

El dispositivo también prevé la articulación con organismos judiciales, instituciones de salud y distintas áreas del Estado, para favorecer un abordaje integral y sostenido de las situaciones que se presenten.

Prevenir la violencia De esta manera, Villa Constitución suma una herramienta de intervención y prevención de las violencias por razones de género, a partir de un trabajo conjunto entre el Estado municipal y provincial que busca abordar las causas y promover relaciones libres de violencia. >>Leer más: Senado de Santa Fe: media sanción a la nueva ley contra la violencia de género