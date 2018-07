A la seguidilla de secuestros virtuales registrados en localidades del sur santafesino, y de la que dio cuenta LaCapital, se sumaron ahora casos de estafas telefónicas de los cuales al menos dos se concretaron y otras quedaron en el intento pero tuvieron a maltraer a vecinos de la región.

La preocupación y alarma que genera la situación es tal que reparticiones policiales y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe están difundiendo recomendaciones para prevenir estos ilícitos cuyo mejor antídoto parece ser estar informados para no terminar siendo engañados.

El ardid usado por los estafadores consiste en hacerle creer a las personas que contactan que fueron acreedoras de un importe premio al que para acceder instan a transferir por un cajero automático una suma de dinero que termina en su poder sin entregarles nada a cambio.

Así fue la modalidad con la que dos vecinos de Firmat fueron defraudados en los últimos días por delincuentes, aun no identificados, que se quedaron con el dinero que les hicieron depositar para acceder a un premio que nunca recibieron.

Uno de las víctimas fue un hombre de 63 años que transfirió de su cuenta bancaria 15 mil pesos creyendo que, tal como le aseguró el impostor, recibiría 175 mil pesos por tener la cuenta telefónica al día. Al descubrir que había sido engañado radicó la denuncia en la comisaría 13ª de Firmat, aunque no surgieron novedades de la investigación.

Similar experiencia experimentó otro firmatense de 80 años al que perdió casi seis mil pesos al ser estafado al tiempo que un episodio parecido, pero sin concretarse la maniobra se registró en Casilda donde además trascendieron otros casos, que no fueron denunciados.

El hecho que recaló en la Justicia fue denunciado por un hombre que aseguró haber recibido un llamado telefónico donde le comunicaron que había ganado un premio en el sorteo del Telekino además de un TV de 55 pulgadas, por lo que para acceder debía transferir dinero, medida que no concretó al intuir que lo habían engañado.

El llamado que atendió provenía de un celular, al parecer con prefijo de Buenos Aires, donde el estafador apeló a una estrategia discursiva para intentar convencerle, pero advirtió la farsa y cortó la comunicación al llegar a la fase previa a la transferencia bancaria, para hacer la denuncia al Ministerio Púbico de la Acusación de Casilda, que recayó en fiscal Juan Pablo Baños.

Aconsejan tomar recaudos

Mientras se alertó a la población a tomar recaudos para no ser víctima de situaciones desagradables. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde advierte que a través de llamadas telefónicas o vía on line "los estafadores toman contacto con las personas que intentan estafar prometiendo generosas ofertas o premios de reconocidas marcas, por lo que solicitan dinero a modo de anticipo".

En ese contexto recomienda para no ser estafado por medio de comunicaciones telefónicas no brindar información de datos personales, teléfonos, claves bancarias ni de ningún tipo, corroborar el haber participado de un sorteo en caso de que le informen que ha ganado, desconfiar de cualquier número desconocido. Además si no se ha dado una conformidad —por ejemplo, mediante una firma— no puede ser obligado a pagar, se debe chequear con la mayor precisión posible la identidad de la persona o empresa y se debe pedir los datos personales y tratar de comprobar que los brindados son correctos.

Asimismo se aconseja tomarse un tiempo para pensar para no dejarse engañar por los plazos que se le suele imponer a la víctima.

Para no ser engañados a través de la web se sugiere evite abrir mensajes de usuarios desconocidos o clickear en links que vengan con promesas extrañas, no participar en encuestas que pidan datos personales a cambio de dinero, comprobar la veracidad de cualquier mensaje en la página oficial de la marca en cuestión, si se quiere realizar una compra por medios virtuales, usar medios de pago que sean seguros, no continuar con cadenas, antes de compartir un mensaje con contactos, verificar que sea cierto con páginas oficiales o fuentes fiables.