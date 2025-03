Abuso sexual de un menor en una escuela santafesina: desplazaron del cargo a la directora

La mujer indicó que, al llegar a su hogar, el niño mostró signos de alteración emocional: "Pateaba todo, lloraba, no decía lo que le pasaba. Nos preocupamos mucho cuando empezó a hablar de querer hacerse daño y expresó deseos de venganza contra sus compañeros".

Fue después de bañarse cuando el menor manifestó dolor intenso y, tras un diálogo con su madre, confesó haber sido víctima de abuso sexual. "Me dijo que si le prometía que no volvería a la escuela, me contaría lo que le había pasado", explicó la mamá. El niño detalló que el abuso habría ocurrido en varias ocasiones dentro del sector albergue de la institución, donde fue retenido a la fuerza por tres compañeros de entre 10 y 12 años.

Falta de acción por parte de la institución

La madre aseguró que la escuela continuó funcionando con normalidad tras la denuncia y que la directora nunca se comunicó con ella para brindar explicaciones. "Los responsables de la institución ni siquiera me llamaron para preguntar cómo está mi hijo", denunció.

También mencionó que, según su hijo y otros testigos, la agresión fue presenciada por algunas niñas, entre ellas la hermana de 11 años de la víctima que también asiste a esa escuela, que intentaron pedir ayuda a una maestra, pero esta habría ignorado los llamados. "Es indignante que nadie haya intervenido", expresó con dolor.