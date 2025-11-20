La Capital | La Región | Registros

Abrieron la inscripción de registros para las cooperativas de trabajo en Villa Gobernador Gálvez

Permite que las cooperativas registren los bienes y servicios que ofrecen, a fin de conformar un padrón oficial

20 de noviembre 2025 · 16:45hs
Acorde a la ordenanza anteriormente citada

Acorde a la ordenanza anteriormente citada, se entenderá por provisión de servicios la mano de obra necesaria para el mantenimiento de obras y/o espacios públicos.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez abrió el registro para contratación de cooperativas para la provisión de bienes y servicios, en base a la ordenanza 2567/18 y conforme a lo establecido al decreto provincial N° 3059/2012. El trámite deberán realizarlo de forma digital.

La inscripción permite que las cooperativas registren los bienes y servicios que ofrecen, a fin de conformar un padrón oficial utilizado por el municipio para la contratación de las mismas. Esto tiene como fin promover la transparencia, el fortalecimiento institucional y el acceso de las cooperativas a oportunidades de trabajo en un ámbito público.

Registro de cooperativas

Acorde a la ordenanza anteriormente citada, se entenderá por provisión de servicios la mano de obra necesaria para el mantenimiento de obras y/o espacios públicos, concibiendo por estas a las siguientes: bacheo y reparación de veredas, senderos peatonales, remodelación de plazas, refacción integral de servicios públicos, poda y escamonda, desmalezamiento, parquización, mantenimiento de espacios verdes, fumigación para control de plagas, rectificación de zanjas, entubamiento, alcantarillado, mano de obra para planes de vivienda o proyectos de reparación de viviendas en casos sociales, entre otras y para la realización de trabajos públicos en general.

>>Leer más: Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Noticias relacionadas
Di Gregorio volvió a poner en valor el rol de los vecinos: “Son ellos quienes nos acercan los datos, porque no se animan a denunciar directamente.

La senadora Leticia Di Gregorio denunció un nuevo punto de venta de drogas en Venado Tuerto

Choque de camiones y vuelco en Baradero. Personal de auxilio trabaja en el lugar

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado

quienes son los que no acataron un alerta meteorologico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

El punto central del encuentro fue analizar si la cooperativa puede acceder a la compra del inmueble que pertenece a la quiebra, un proceso que requiere gestiones complejas, tasaciones actualizadas y la intervención de distintos organismos.

Evaluaron la situación actual y el futuro de Cooperativa de Trabajo de Santa Isabel

Ver comentarios

Las más leídas

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Lo último

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Las gemelas alemanas Kessler murieron juntas en un suicidio asistido

Las gemelas alemanas Kessler murieron juntas en un suicidio asistido

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera. Los delincuentes redujeron a una familia, que pudo pedir auxilio recién después de liberarse, ya en estado de shock.
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad carcelaria
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad carcelaria

Denuncia trucha, fiscal en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos
Política

Denuncia trucha, fiscal en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
Información General

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Ovación
Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó
OVACIÓN

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Policiales
Policiales

Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

La Ciudad
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
Política

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella