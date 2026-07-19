La Municipalidad de San Lorenzo realiza obras preventivas ante la llegada de El Niño La Secretaría de Obras Públicas reforzó la limpieza de desagües y ampliación de bocas de tormenta para optimizar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las lluvias 19 de julio 2026 · 06:10hs

Las ampliaciones en bocas de tormentas, uno de los trabajos que llevan adelante desde la Municipalidad de San Lorenzo.

La Municipalidad de San Lorenzo viene ejecutando un plan de limpieza de desagües y ampliación de bocas de tormenta en los barrios de la ciudad con el objetivo de fortalecer el sistema de drenaje urbano frente a las lluvias intensas que podrían registrarse durante los próximos meses como consecuencia del fenómeno climático El Niño.

Las tareas, ejecutadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ya fueron realizadas en diferentes barrios como Villa Felisa, Mariano Moreno y José Hernández, mientras que actualmente se desarrollan en barrio Mitre. El cronograma continuará de manera progresiva hasta alcanzar la totalidad de los barrios de la ciudad.

Los trabajos consisten en la limpieza integral de desagües pluviales y en la ampliación de bocas de tormenta, intervenciones que permiten mejorar la capacidad de captación y el escurrimiento del agua, lo que disminuye el riesgo de anegamientos durante episodios de precipitaciones abundantes.

El Niño El Niño es un fenómeno climático de origen oceánico-atmosférico que, en la región central del país, suele estar asociado a un aumento de las precipitaciones y a eventos de lluvia más intensos y frecuentes. Ante ese escenario, las tareas preventivas de mantenimiento de la infraestructura pluvial adquieren un papel fundamental para reducir el impacto de estos eventos sobre los barrios.