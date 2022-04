Ya se aplica la cuarta dosis contra el Covid en Rosario: ¿a qué vacunatorios se puede ir?

"Me llegó el turno para la cuarta dosis en el Portal pero yo vivo en pleno centro, no sé cómo llegar hasta allá”, le escribió Sara, de 78 años, a sus amigas. “A mi mamá la van a vacunar con la cuarta contra el Covid pero no puedo llevarla hasta el Portal ¿adónde voy?”, contó por Twitter Graciela.