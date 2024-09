El incendio de un auto puso en riesgo a una familia en zona sur

Ariel, un vecino de Garay y Paraguay, en la zona sur de Rosario , vivió junto con su familia un momento dramático cuando esta madrugada su auto, que estaba estacionado sobre la vereda muy cerca de su casa, se incendió y las llamas y el humo invadieron la vivienda. El fuego destruyó por completo el vehículo y también las aberturas y los vidrios del frente de la casa. Ahora, será materia de investigación si el incendio fue intencional o no, aunque Ariel se inclina por pensar por la primera posibilidad. “El auto estaba bien, no tenía problemas, no se va prender fuego solo”, opinó.

“Anoche hice lo de siempre. A las 11, puse el auto arriba de la vereda y me fui a dormir. A la 1, me despertaron el ruido de fuego y el olor del humo que ya había entrado en la casa. Me asomé por la ventana y vi que el auto estaba prendido fuego. No pude hacer nada para salvarlo. Además, las llamas habían tomado las ventanas y puertas de la planta baja donde viven mis padres. Las persianas se derritieron y también explotaron un par de vidrios”, recordó Ariel.

En declaraciones a LT8, Ariel agregó: “Tengo tres chicos que se asustaron mucho por el humo. Por suerte, un vecino me dio una mano y pudieron salir de casa por la pared del fondo y me vecino los tuvo en su casa, nosotros no podíamos salir de la casa porque el auto se estaba quemando en la puerta. Tengo que agradecer a los vecinos que llamaron a los bomberos. Los chicos y mis padres están bien”.

En cuanto a la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, Ariel señaló que tras la labor de los bomberos, en el lugar estuvo personal de la Policía de Investigaciones que tomó fotografías, y añadió: “No tengo problemas con nadie. Estoy separado y los chicos viven conmigo, pero no creo que venga por ahí. No alcancé a ver quién pudo hacer esto. Creo que fue algo intencional porque el auto andaba bien, no tenía problemas mecánicos ni eléctricos, no se iba a prender fuego... y yo lo usaba todos los días. Tendría que ver si hay alguna cámara de video cerca que haya grabado algo”.

auto quemado03.jpg Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Ariel también contó que este mes no pudo pagar la cuota de la póliza del seguro del coche. “Me habían embargado el sueldo y no llegaba con la plata a fin de mes, por eso no pagué este mes. Ahora perdí todo, tengo que empezar de nuevo, mirar para adelante y seguir”, subrayó.