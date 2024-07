Viaje de estudios: los precios de los paquetes a Bariloche se duplicaron

De acuerdo a datos del Ministerio de Educación provincial, en la ciudad hay unas 200 escuelas secundarias que alojan a 70 mil adolescentes , aunque el tradicional viaje de egresados ya no sea una posibilidad para todos los graduados, sobre todo en épocas de bolsillos flacos. En muchas escuelas son pocos los alumnos que pueden costear la travesía.

Cerro Catedral en Bariloche.jpg

Los contratos firmados el año pasado rondaban los 700 mil pesos, mientras que los contingentes que empezaron a viajar este invierno a Bariloche, habían firmado contrato por menos de la mitad hace dos años.

El aumento del 100 % interanual en el precio de los paquetes en un año no es la única novedad de los contratos que se firmarán en los próximos meses. En una economía marcada por el incremento de la inflación, los planes de pago son acotados. Hay propuestas que se estiran a tres cuotas fijas manteniendo el precio de contado.

Los planes clásicos en 24 cuotas, en pesos fijos y sin interés, ya no existen. Para las financiaciones extensas, se fijan cuotas que se actualizan de acuerdo al crecimiento de los precios (según las empresas se utilizan distintos índices) que dejan el precio final del viaje como una incógnita.

>>Leer más: Unos 90 egresados aún no pueden viajar a Bariloche y estalló la bronca con la agencia

Bariloche, el destino

Candela es promotora de una de las agencias de turismo estudiantil que operan en la ciudad. Unas semanas antes de las vacaciones de invierno, ya empezó a recorrer escuelas para repartir calcos y folletos entre los alumnos de tercer año, que tendrán su viaje de egresados en 2026. Después, desde la empresa contactarán a las familias de los adolescentes para invitarlos a participar de una reunión.

"Respecto al año pasado, el panorama está más complicado por dos factores: la competencia de las empresas y el poder adquisitivo de los padres", afirma la joven que trabaja hace dos años en turismo estudiantil.

El termómetro de la situación, dice, se refleja en las preguntas que hacen los padres cuando la contactan. "Lo primero que te dicen es que quieren saber el precio, es lo que más les importa, mucho más que las formas de pago o los servicios", detalla.

Sobre lo que no hay discusiones, dice, es sobre el destino más elegido. "Bariloche sigue primero", afirma.

Aeropuerto de Bariloche.png Bariloche se consolida como principal destinos turístico del país. Cortesía: Ministerio de Transporte de la Nación.

La letra chica de los contratos

En las últimas semanas, la sede local de la Defensoría del Pueblo recibió una decena de consultas en relación a los viajes de turismo estudiantil. "La mayoría estaba relacionada con la demanda de actualizar valores de seguros y tasas de embarque, generalmente en montos superiores a los del valor del mercado", recordó Leandro Piazza, director de Atención a la Ciudadanía del organismo, y apuntó que todas estas discusiones se relacionan con los contratos firmados por las personas responsables del contingente.

Los acuerdos de este año serán los primeros realizados tras la desregulación del sector turístico dispuesto por la ley ómnibus. Por lo cual, desde las organizaciones de defensa del consumidor recomiendan ser prudentes y asesorarse antes de firmar los convenios.

"El DNU eliminó varias cuestiones en relación a las agencias de viaje, como la obligación de registro y otras obligaciones", advirtió Solange Bobbet, jefa de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

El principal cambio respecto a los contratos firmados el invierno pasado es la llamada "cuota cero". Hasta ahora los viajes tenían una primera cuota, correspondiente al 6% del contrato básico de viaje, que se aportaba a un fondo fiduciario con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas que organizan viajes de fin de curso.

>>Leer más: Bariloche: denuncian que una empresa "se olvidó" estudiantes en el regreso de una excursión

Ese dinero, en el caso de que la agencia contratada no cumpla con lo pactado, funcionaban como una garantía que cubre los servicios de transporte, alojamiento, gastronomía, excursiones básicas diurnas y los seguros correspondientes a la realización del viaje.

07-001-bariloche.jpg

"Las empresas siguen cobrando esa cuota cero, la plantean como un anticipo antes de empezar a pagar el viaje, pero no sabemos el destino de ese dinero porque el fondo de turismo estudiantil ya no existe", apuntó la funcionaria y aconsejó a los padres no apurarse a firmar los contratos, pedir siempre una copia antes y leerla con atención, incluso la letra chica.

Si existen dudas, en la oficina que funciona en Córdoba al 500, funciona un área encargada de turismo que asesora en forma gratuita en estos temas.

Recomendaciones para padres

Semanas antes de las vacaciones de invierno, cuando comienza la temporada de viajes estudiantiles, al área llegaron varios reclamos por cobros de extras informados poco antes de la salida, como el cobro de tasas aeroportuarias excesivas, plus de cobertura médica o de seguros.

Por eso, "para no llevarse una sorpresa", Bobbet, consideró que uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de contratar es conocer con qué empresa se contratan los seguros, cuál es el monto de seguro y en qué forma se acordó el servicio, si por prestaciones generales o por montos fijos en relación a la prestación, porque no todos se contratan de la misma manera.

Lo mismo sucede con las clausulas que hablan de los seguros por daños en el hotel o por el uso de la indumentaria, que se debe aclarar si son reembolsables o no.

Otro punto son los índices usados para actualizar las cuotas de los planes de pagos. Esto debe informarse claramente, ya que no todas las empresas usan el mismo y no es lo mismo actualizar por inflación o por fórmulas combinadas,

Y los intereses que se aplican frente al atraso de las cuotas también son un tema a atender ya que, muchas veces, de no pagar en tiempo y forma, el precio del viaje se actualiza a las tarifas vigentes en ese momento o incluso se establece que es potestad de la empresa reincorporar al viajero que incurrió en mora.

"Bariloche recién sale a venderse ahora, hasta el año pasado los contratos se firmaron con la legislación. Ahora, en los nuevos tendremos todo un mundo por descubrir", apuntó la funcionaria. En términos generales, dijo, cuanto más especificado quede todo, resulta mejor para que el viaje resulte sereno.