Vergara: "Si alguien quiere la Uocra Rosario, la única forma es presentar una lista"

El titular de la Uocra Rosario sostuvo que no pudieron hacer ninguna lectura de los ataques porque en el gremio no hay internas ni problemas con los afiliados

El secretario general del gremio que nuclea a los obreros de la construcción en Rosario, Carlos Vergara, sostuvo este martes que aún no pudieron hacer ninguna lectura de los ataques a balazos acompañados de amenazas perpetrados durante el fin de semana en las sedes de la Uocra en Santa Fe y Rosario. "Si alguien quiere el gremio, la única forma es presentar una lista" , señaló Vergara, aunque aclaró que hay una muy buena relación recíproca entre dirigentes y afiliados.

Según reportaron fuentes policiales, el ataque a balazos contra la sede rosarina de la Uocra, situada en 27 de Febrero al 5200 , ocurrió sobre la 1.30 de la madrugada del domingo, horas posteriores a la balacera que tuvo lugar en Ituzaingó al 2100, en la capital santafesina . La leyenda que acompañó los disparos rezaba: "Sáquenló a Carlos Vergara porque no van a trabajar tranquilos, ni acá (Santa Fe) ni en Rosario" .

En relación a esos ataques, Vergara sostuvo: "No podemos hacer ninguna lectura porque acá no tenemos problemas con nadie; los delegados representan a 15 mil trabajadores y no hay inconvenientes con ninguno de ellos, con nuestros trabajadores ni problemas internos" para asegurar que "nunca" recibieron amenazas "de ningún tipo, ni telefónicas ni nada".