Venta de autos 0 km: el aumento del dólar blue no paralizó a las concesionarias de Rosario

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Reutemann señaló que “los concesionarios de autos venden en la medida que puedan reponer la mercadería, ése es el concepto que aplica cualquiera que tiene un negocio. Uno no puede vender el stock si no puede reponer, porque se quedaría sin empresa. En este momento, nuestra marca (Volkswagen) no tiene problemas en lo que fabrica en Argentina. Nos factura autos diariamente, por lo tanto no hemos parado las ventas”.