Vacaciones: Santa Fe sigue exigiendo la RTO a los vehículos radicados en la provincia

controlex2.jpg

La mitad incumple

"Santa Fe tiene vigente la exigencia de la documentación obligatoria como la RTO", confirmó el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, al sumar que solo el 50 por ciento de los coches en condiciones de circular con la oblea cumplen con la revisión. "De los operativos de control se desprende que es una de las infracciones más recurrentes", apuntó el funcionario. En efecto, se indicó que la falta de esta exigencia abarca un 35 por ciento del total de las irregularidades detectadas.

"A quienes no cuentan con la RTO se les hace el acta de infracción, y luego se remite al Juzgado de Faltas para que abonen la multa. En general se les otorga un plazo de 30 días para que formalicen este requisito y una vez presentado se les hace un descuento. No se les secuestra el vehículo al menos que no esté en condiciones de circular por la calle", apuntó Torres para precisar que, en la Región Centro, la RTO es exigible tanto en Santa Fe como en Córdoba, pero Entre Ríos no la solicita.

Sobre este punto que despierta polémica, Torres ahondó: "Es obligatoria para los vehículos registrados en Córdoba y Santa Fe, no así en Entre Ríos. Entonces, nos pusimos de acuerdo en que a los vehículos radicados en Entre Ríos, que pasen por la provincia de Santa Fe y de Córdoba, no se les va a pedir la RTO, por razones obvias. Pero el resto de los vehículos, de acuerdo a la legislación vigente, tanto en Santa Fe como en Córdoba, tienen la obligación de tener la RTO y, por lo tanto, se les va a exigir".

controlex1.jpg

¿Acuerdo en puerta?

Justamente, Sebastián Kelman, director del Observatorio de la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe, indicó horas atrás que se estipuló avanzar junto a Córdoba y Entre Ríos hacia una misma requisitoria en cuanto a la obligatoriedad de la documentación para circular: DNI, carné de conducir, seguro obligatorio, RTO y la tarjeta verde. "Tras una modificación establecida por el gobierno nacional, la tarjeta verde deja de vencer y es válida para su circulación y por eso la azul deja de tener sentido, aunque si se exhibe no hay inconvenientes", dijo Kelman para recordar que esta documentación con cinco requisitos actualmente se solicita los santafesinos "y se espera que lo mismo ocurra en toda la Región Centro".

Operativo Verano

En este verano 2025, la autoridades santafesinas están ultimando detalles para lanzar un operativo junto a Córdoba y Entre Ríos. "Tenemos un gran desafío, el de coordinar las tres provincias y para ello la semana entrante iremos a la provincia mediterránea al segundo encuentro de la región con las policías de seguridad vial".

Una fecha posible dentro del calendario es el lanzamiento el 16 de diciembre. "Nuestro principal objetivo es que las personas se sientan seguras, protegidas y cuidadas, para disfrutar todo lo que tiene hoy Santa Fe para ofrecer", destacó Torres para adelantar que no solo se potenciará el resguardo en rutas, sino que habrá acciones para promover atractivos turísticos como las fiestas populares y promociones relacionadas con el cuidado de la salud de las personas.

En febrero pasado, la Agencia Provincial de Seguridad Vial aclaró que a través de un DNU el gobierno nacional de Milei solo modificó el régimen jurídico del automotor básicamente en las alícuotas de las transferencias de rodados y en el régimen de los registros de propiedad del automotor, pero no derogó la ley nacional de tránsito (la 24.449), que es justamente donde se encuentra contemplada la vigencia de la revisión técnica.

"No hay ningún tipo de cambio y es lo que nosotros en los operativos estamos exigiendo. Tenemos dictamen y continúa todo igual", había aclarado en su momento el propio Torres.

Cabe recordar que se ha registrado un récord en operativos de control vehicular con más del 22 por ciento de crecimiento en relación al año pasado.