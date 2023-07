Vacaciones de invierno: lunes de carpa en la plaza y teatro en la biblioteca

Las vacaciones de invierno se disfrutan a pleno en Rosario y este lunes no es la excepción. La segunda semana de receso invernal promete seducir con varias actividades a toda la familia. La invitación especial para esta jornada es una carpa cultural que se levantará durante varias horas en Plaza López. De 10 a 16 , habrá diferentes actividades en ese espacio verde, delimitado por las calles Buenos Aires, Laprida, Cochabamba y Pellegrini.

"Una versión criolla de un tal Robin Hood. Una historia ocurrida hace... no tanto tiempo, en tierras... no tan lejanas. Una historia que... cada tanto vuelve a repetirse en nuestros pueblos. Esta no es una reversión de la obra clásica, sino que, partiendo de estos personajes, el elenco Los Bártulos crea un nuevo relato que trasciende el tiempo. Una historia de injusticias, de luchas, de resistencias y, por supuesto, de amor". Esa es la descripción de la obra.

Una agenda nutrida

Como cada año, hay en la ciudad un amplio abanico de actividades que van desde el teatro, la música y el cine hasta propuestas lúdicas, talleres, clases de baile, ciencia y arte en los museos, juegos y recorridos urbanos guiados forman parte de la amplia programación que tanto del Ministerio de Cultura de la provincia como la Secretaría de Cultura de la Municipalidad pusieron en marcha.

Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Además, en el Museo del Diario La Capital la convocatoria es, sobre todo, para quienes gusten de las historias de terror y de la escritura. "Terror en la máquina de hacer noticias", es un un taller de escritura creativa para que chicos y chicas experimenten de forma lúdica el rol de los periodistas desde los sucesos en sí mismos hasta su publicación como noticia.

El espacio, guiado por @pepoescritor, tiene cupos limitados y los participantes deben inscribirse previamente a través del teléfono 422-8805, de lunes a viernes de 8 a 14. Además, todos los martes, jueves y viernes, a las 11 y a las 15, así como los sábados, a las 10.30 y a las 12, el museo estará abierto a recorridos guiados para familias. Un espacio abierto, del que se puede participar sin registro previo.

El cine, siempre presente en la agenda para salir del paso, sigue con fuertes propuestas en las carteleras de los cines Hoyts, Showcase y Monumental que ya estrenaron el jueves pasado la más esperada: "Barbie", en versión de Greta Gerwig y protagonizada por los nominados al Oscar Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken.

Además, "Super Mario Bros: la película" se reestrena en varias salas y siguen en cartel "Elementos" que está entre las más vistas en esta primera semana de vacaciones, "Krankens y Sirenas: conoce a los Gillaman", "Transformers, el despertar de las bestias" y "Spider Man: a través del video-verso" para los que prefieren los súper héroes.

Para los pre adolescentes, "La noche del demonio: la puerta roja", "Indiana Jones y el dial del destino" y "Casi muerta" con Natalia Oreiro.