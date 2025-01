Vacaciones gasoleras: creció la venta de elementos de camping y playa en Rosario

En El Combatiente (San Martín 816 local 2) aseguran que hubo un 50% más de demanda que el año pasado con respecto a artículos de playa y camping, y se lo adjudican a la estabilidad de precios . "No hay que olvidar el desastre de precios de diciembre del 2023 luego de la devaluación. Este verano están igual o menos. En algunas marcas, bajaron entre un 10 y 15%", apuntó el encargado Cristian Vicente.

El kit básico para acampar consta en principio de carpa (para dos personas desde los $62.000 y cuatro personas desde los $130.000). Las bolsas de dormir están $34.000, los colchones inflables de una plaza $29.000 y dos plazas $45.000, y el calentador mini para camping a gas $30.000, mientras el anafe cotiza $46.000.

En el caso de las conservadoras, lo que más se vende son los bolsos térmicos: hay muchos modelos y tamaños que parten desde los $13.000 en el caso de los más chicos en el que entran 6 latas, y son los de mayor salida. Los termos de acero inoxidable se consiguen desde los $29.000, y las botellas térmicas y jarros desde los $30.000.

Este incremento notorio de las ventas de estos artículos de acampe, según el encargado, no se debe a cuestiones económicas, para ahorrar costos, si no a una cuestión vinculada al gusto y la elección. "Siempre la gente se quejó de los precios. Y el año pasado, cuando se disparó todo, los clientes salían espantados. No se movió nada. Ahora que están estables, están comprando de nuevo", manifestó.

Abaratar costos

"En términos generales, este año hay más demanda de artículos de camping que el año pasado, entre un 30% y 40%. Algunos más, otros menos. La razón tiene que ver con un tema económico, y porque los últimos dos años la gente empezó a implementar más la vida al aire libre y la modalidad de camping. Se tomó el mundo outdoor de un modo más importante, algo que antes era más de nicho", analizó Hernan Depetris, titular del local Aventurados (Rodríguez 1241).

Con este panorama, Se puede decir que muchas personas se sumaron a comprar una carpa este verano, algunos por gusto y otros porque no pueden pagar un hotel. El combo de principiantes consta de la carpa ($150.000 a $200.000 algo intermedio), bolsa de dormir ($30.000 a $70.000 según el rango térmico), un aislante ($5.000 a $8.000), colchonetas inflables ($80.000 a $100.000), colchón inflable ($40.000 a $60.000), y se puede añadir un farol ($8.00 a $10.000) o linterna minera ($5.000 a $10.000).

En cuanto a comodidad, Depetris dijo que "la gente se está inclinando por los colchones o colchonetas inflables (más bajas pero más fáciles de transportar), alguna alacena, hamaca paraguaya, marmita (juego de ollas y sartenes), calentadores y conservadoras".

En cuanto a los precios, dijo que no hubo casi variación: están similares o inclusive algunos bajaron. Lo mismo sucedió con los artículos de playa: "Se vendió mucha carpa playera (desde $44.000) y sombrillas ($42.000), reposeras ($40.000), conservadoras ($35.000), bolsos térmicos ($17.000), y el alto valor de los alquileres de estos productos en la costa argentina influyó mucho en esa decisión", sintetizó.

Contrapunto

El panorama es menos optimista en El Soldadito de Plomo (Corrientes 942), donde vieron una caída del 20% interanual en la demanda de los artículos de camping. "La demanda se da tanto para abaratar costos de alojamiento, por gusto o porque se pone de moda. El verano es una época donde todo el mundo sale de mochila, pero depende de la situación económica de cada uno. Hay lugares que se ponen de moda como el sur o el norte, y todos se van ahí de vacaciones", explicó Gabriel, gerente de ventas.

Los artículos para esta modalidad de vacaciones son la carpa ($108.000 para dos), bolsa de dormir (a partir de $40.000), mochila (de $70.000 a $200.000 según la calidad o el tamaño) y calentadores (entre $35.000 y $50.000). Este combo es muy elegido por los jóvenes que van hacia la Patagonia, Salta o Jujuy, y lo completan con calzado para trekking impermeable (desde $69.000 a $240.000) y camisetas térmicas (entre $30.000 y $40.000).

artículos camping2.jpg Los artículos para esta modalidad de vacaciones son la carpa, bolsa de dormir, mochila y calentadores. Marcelo Bustamante / La Capital

Otros accesorios adicionales para obtener más confort pueden ser linterna ($20.000 a $30.000), colchón inflable ($30.000), aislante ($8.000), hamaca paraguaya ($38.000), botella térmica ($38.000 a $45.000), juegos de cubiertos, ollas y pavas. "Ha avanzado mucho el rubro, entonces todo viene en tamaño diminuto. Es más práctico, liviano y chiquito para llevar", agregó el vendedor.

Las familias llevan más artículos para playa: sombrillas (entre $37.000 y $44.000), sillas y sillones plegables ($49.000), remeras con filtro UV para el sol (de $38.000 a $42.000), bolsos térmicos, heladeras y mesas de camping. Estos productos no tuvieron variación en su salida desde el año pasado.

Más allá de los casos particulares, la visión general arroja números positivos para el rubro. La comparación es con una temporada 2023/2024 bastante mala, luego de los embates del cambio de gobierno y las primeras medidas económicas de ajuste y devaluación de la gestión Milei. Pero lo cierto es que, por gusto o necesidad, muchos rosarinos decidieron pasar estas vacaciones en carpa.

