Uso del celular en chicos: la estrategia de Lucas Raspall para llegar a un acuerdo en familia

“Yo (por ponerse en el lugar de los padres) te doy el teléfono y en el momento en que te lo doy esto no hace del teléfono un objeto que vos puedas usar libremente porque es tuyo. Eso no funciona así”, arriesgó Raspall y añadió que el acuerdo de uso fija una instancia de diálogo entre un papá, una mamá y su hijo, para explicar porqué se ponen esas reglas y límites: “Porque te cuidan. Tiene que haber una instancia en donde esto se explique, y no hay mejor momento para explicar la existencia de estos límites que antes de arrancar, cuando le entregás el teléfono”.