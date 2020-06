La Universidad Nacional de Rosario (UNR) detalló cómo será el regreso a las actividades en "primera fase", en la que no habrá exámenes presenciales. A partir del lunes, se habilitará un horario, de 9 a 15, sin atención al público y podrán asistir quienes hayan programado su visita. No podrán acudir grupos de riesgo y mayores de 60 años. Se habilitará un ingreso único por edificio. Cada persona deberá presentar la constancia generada a partir del aplicativo CuidAR y se llevará un registro diario de ingreso. No se podrá ingresar al establecimiento sin tapabocas. Las actividades académicas de acompañamiento pedagógico virtual continuarán desarrollándose como hasta la fecha. "Esta nueva etapa implica un nuevo desafío", indicó el parte de prensa.