Uno de cada cinco femicidios son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad

“Me cuidan las pibas. No la policía". El cartel aparece en las marchas y no solo por la desconfianza hacia los agentes policiales, sino porque uno de cada cinco femicidios registrados en el país son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. El dato lo volvió a poner en primer plano el colectivo Ni Una Menos a nivel nacional con el crimen de Ursula Bahillo, la joven asesinada por su ex pareja, un efectivo de la policía bonaerense con carpeta médica. Pero lejos está de ser un caso aislado. Días atrás, un integrante de la Fuerza Aérea mató a su pareja Ivana Módica y arrojó su cuerpo en las afueras de la localidad cordobesa de La Falda. Y Santa Fe no está exceptuada: el 30 de diciembre de 2017, Facundo Solís, integrante del Servicio Penitenciario, perpetró el quíntuple femicidio de su ex pareja, Marcela Noguera, además de la hija de ella y su novio, su ex suegra y su ex cuñada en el barrio Alfonso de la capital provincial. “No es lo mismo denunciar a un varón que es integrante de una fuerza que a cualquier otro”, dijo la subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sabrina Calabron, quien asumió el “urgente desafío de trabajar las masculinidades hacia el interior de las fuerzas de seguridad”.