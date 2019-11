Una rosarina es una de las 12 mejores camioneras del país

La rosarina Elisa Else tiene 38 años y su sueño siempre fue ser camionera, algo que se va a concretar este miércoles, cuando le entreguen el diploma luego de la capacitación que está terminando en Escobar, organizada por la Fundación Profesional para el Transporte. Es una de las 12 que quedó seleccionada de todo el país.

Elisa trabaja como secretaria en una academia de conductores en Rosario. Varias veces vio en internet la publicidad de un concurso de la empresa Scania que ofrecía una beca para capacitar a mujeres que quisieran manejar camiones. "Yo vi esa publicidad, pero no me anoté porque no me creí capaz, pero mi marido, Daniel, por su cuenta me inscribió para participar. El creyó en mí más que yo, y me alentó a cumplir mi sueño, que siempre fue ser camionera", contó Elisa desde Escobar en diálogo con La Capital.

Durante los días que duró la espera, fue Daniel quien animó a Elisa y le dijo que ella seguro que ganaría ese concurso, y así fue.

"Un día estaba trabajando en la academia y me enteré de que había quedado seleccionada para participar en la capacitación para la que se habían postulado 800 mujeres de todo el país", continuó todavía emocionada.

Así comenzó la aventura y el 20 de octubre, Día de la Madre, se trasladó a Escobar, donde comenzaría la capacitación a cargo de la Fundación Profesional para el Transporte. "Fue el mejor regalo del Día de la Madre", reconoció.

Allí comenzó un intenso entrenamiento que culminará este miércoles con la graduación.

Son 12 mujeres de todo el país que se trasladaron a esa ciudad de la provincia de Buenos Aires para entrenarse en la conducción de camiones. "Tenemos clases teóricas y prácticas. Nos enseñan mecánica para entender por qué hay que accionar el freno de escape, para qué sirve, en que situación utilizarlo, o de qué forma hay que conducir para ahorrar combustible, además de cómo se utilizan las múltiples marchas que tiene el camión", explicó la rosarina, que ayer rindió un examen en un simulador.

Consultada sobre si es la misma capacitación que se les da a los hombres, Elisa contestó que sí, pero en los últimos 10 años sólo se habían anotado cuatro mujeres. Este año los números cambiaron porque la compañía Scania lanzó el programa "Conductoras" (ver aparte) que promovió la capacitación y se anotaron 800 mujeres.

En la capacitación también les hablaron de cómo deberán cuidarse para ejercer este trabajo, porque "para ser camionera hay que tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio y estar en buen estado", apuntó Elisa.

Ella está segura de que pronto encontrará trabajo en Rosario. Según les explicaron, las empresas de transporte necesitan cubrir el cupo femenino.

"Sé que el trabajo es duro porque tenés que estar varios días fuera de tu casa, pero mis dos hijos, una nena de ocho y un nene de seis, me alientan a que lo haga. Es más, ellos oraron mucho para que a mí me salga esta capacitación", reconoció emocionada.

Cuando regrese a Rosario, Elisa deberá rendir el examen para el carné de conductor E1. Ya aprobó el teórico y el psicofísico, pero le queda la última instancia. "Para rendir tengo que ir con un camión con acoplado, y la empresa Scania ya me dijo que me facilitaría uno", señaló feliz de alcanzar su sueño.

Las camioneras se enfrentarán ahora a nuevos desafíos en este mundo que parecía ser sólo de hombres. Uno de ellos es pelear para que en las estaciones de servicio donde cargan combustibles los camiones empiecen a construir baños de mujeres, ya que en muchas este servicio no existe.

plena felicidad. "Mi sueño siempre fue ser camionera", admite Elisa.

Quieren más mujeres al volante

En la actualidad, solo el 0,7 por ciento de las licencias emitidas para transporte de cargas son de mujeres. Ante este escenario, Scania Argentina presentó el programa “Conductoras”, que brinda formación profesional para que más mujeres formen parte de esta industria. El objetivo es reducir la brecha de género existente en el sector, además de contribuir a satisfacer la necesidad de conductores profesionales que hoy tiene el transporte de carga, otorgándole una nueva salida laboral a mujeres que buscan profesionalizarse.

Desde la empresa se asociaron con la Fundación Profesional para el Transporte, que tiene gran experiencia en la capacitación de conductores.

El programa está orientado a mujeres de todo el país y la beca que otorga la compañía Scania (a la que accedió la rosarina Elisa Else) incluye el curso de conductora profesional, hospedaje, traslados y comidas.

A través de clases teóricas y prácticas se enseñan las herramientas necesarias para poder operar eficientemente un vehículo de transporte de cargas, así como también brindar un servicio de calidad. Su desarrollo está focalizado en la conducción de vehículos articulados. Más datos en www.programamujeresconductoras.com.ar