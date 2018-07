Integrantes del denominado Frente contra la pobreza, que nuclea a distintos barrios de Rosario, reclamaron esta mañana frente al hipermercado Libertad la entrega de bolsones de comida ante la grave situación social que están atravesando y, destacaron, "ante la falta de respuestas oficiales".

Los representantes de distintos barrios rosarinos intentaron ingresar hasta el playón del hipermercado pero la policía les impidió el paso y los hizo ubicarse en la vereda y el cantero central. El tránsito en ningún momento estuvo cortado.

"La situación social está cada vez más complicada, hoy estamos discutiendo si la gente come o no come y ante esa situación no podemos ser indiferentes".

Hugo Ríos, referente de la organización barrial, señaló en declaraciones a la prensa que "venimos a hacer un reclamo. La semana pasada estuvimos en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación haciendo un pedido en base a la ley de emergencia alimentaria y al salario social complementario. Todavía no tuvimos una respuesta positiva y la verdad que la situación en los barrios de la ciudad y de toda la Argentina está cada vez más complicada. Por eso en asambleas barriales se decidió venir acá al Libertad y apelar a la solidaridad de estas empresas, que son las que mayor cantidad de dinero están haciendo en el país".

"La situación social está cada vez más complicada, hoy estamos discutiendo si la gente come o no come y ante esa situación no podemos ser indiferentes. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que está pasando hambre, hoy no hay discusión salarial, hay cada vez más desocupados y los tarifazos impactaron fuertemente sobre los sectores medios. Las pequeñas empresas también pierden por el hecho de que no hay dinero circulante. Hay comercios que están cerrando y la situación es muy complicada. Por eso venimos acá a hacer este reclamo y para que ellos se comuniquen con Desarrollo Social para que nos den alguna respuesta".

Sobre qué barrios formaban parte de la protesta, Ríos indicó que "Las Flores, 17 de Agosto, La Granada, Las Delicias, República de la 6ª, barrio Alvear, barrio Godoy. El otro día fueron 1.500 compañeros a Desarrollo Social y nuestra demanda es por todos ellos".



Acerca de qué respuesta les habían dado los responsables del hipermercado, el referente social señaló que "la respuesta que nos dieron no es la que esperábamos. Nos dijeron que como empresa no pueden hacer donaciones. Lo que sí se comprometieron es a oficiar de interlocutores con Desarrollo Social. Hablaron y el próximo martes nos esperan en una reunión para tener una respuesta que esperamos sea favorable".