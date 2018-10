Un audio en el que una joven cuenta cómo un hombre la drogó en el colectivo se viralizó hoy en WhastApp. El relato, que da cuenta cómo un muchacho que se subió con ella en la misma parada le dio a leer una revista sobre su banda de rock y le ofreció escuchar su música con sus auriculares, intenta ser una advertencia sobre esta modalidad delictiva.

La denuncia fue radicada por Luciana L., de 18 años, estudiante, en el destacamento policial del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). La joven acudió al centro de salud para hacerse atender ya que, después de tocar la publicación, se sintió mareada y confusa. Se le diagnosticó intoxicación y la derivaron al área de Toxicología.

Contó que en horas de la mañana en la parada de colectivos ubicada en Alem y Pellegini se le acercó un hombre de entre 30 y 40 años, quien estaba entregando revistas de papel blanco con impresión en tinta negra. El sujeto, alto, pelo castaño raleado, tenía un tatuaje muy visible sobre la ceja derecha en el que podía leerse la leyenda "Dios Punk".

En el audio, que también ratificó en su denuncia, la joven cuenta que el hombre le dio una revista, le tocó la mano y se alejó. Ella se alejó, se sentó al lado de una mujer y hojeó la revista. Al empezar a sentirse mal, le pidió ayuda a su compañera de asiento, que era médica y la acompañó hasta el hospital de emergencias.

"Yo estoy bien, estoy en el Heca, me están pasando suero, fue un chavón que supuestamente vendía revistas de una banda", cuenta la joven en el audio, y añade: "Me subo, le agarro la revista para leerla de buena onda y después el me invitó a que escuche su música con los auriculares, claramente le dije que no y me arranqué a sentir mal".

"Le dije a la señora que estaba conmigo, que justo era médica, que me sentí mal, que me habían drogado, claramente fue ese chavón, y fue le avisó al colectivero y el chavón se bajó rápido", continuó con su relato, y añadió: "Me trajeron al Heca, donde me están pasando suero, fue en la parada de Pellegrini y Alem, cerca de la facultad".