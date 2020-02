Un rubro que fue cambiando y alejó a varios

Un hombre que alcanzó a ser un referente de lo que en su momento funcionó como una cámara que nucleó los intereses en común de los transportistas escolares en Rosario, bajó los brazos. Si bien la entidad se diluyó, aportó su testimonio. "Me cansé, mantener una combi es peor que un taxi; y me harté de laburar y tener rentabilidad cero", dijo a LaCapital.

Al ex transportista, que pidió que no se publicara su nombre, "la ficha" le cayó cuando el año pasado rompió un elástico del utilitario y el repuesto le salió 17 mil pesos. "Como yo, se bajaron muchos del negocio. Algunos por cansancio, otros por necesidad. Hubo casos de compañeros que se les rompió el motor y no pudieron costear su reparación", enumeró.

Con un mercado que se presenta más reducido, el 2020 arranca con incógnitas. Además de la incertidumbre por el inicio de clases, los transportistas deberán volver a hacer los números.