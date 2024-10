Un libro que rescata el trabajo manual de artesanos de Rosario se presenta en Londres y París

El libro, de Rosario a Europa

La presentación en la Casa Argentina de París será este jueves 3 de octubre y representa una oportunidad para dar a conocer las historias de Fabiana Sacnún, Carlos Ducler, Ailén Martín, Nicolás Manzi, Florencia Neffén, Manuela Teidons, Javier Gamarino y Marcelo Núñez, protagonistas de "Artes de hacer". El evento se desarrollará en el grand salón cultural de la Casa a las 19 (hora de Francia), donde la autora dialogará con Belén Bessolo, comunicadora egresada en la UNR, locutora y magister en comunicación intercultural e ingeniería de proyectos por la Université Sorbonne-Nouvelle. La presentación contará con actividades lúdicas de participación y exploración colectiva acompañadas por la música de la violinista Victoria Ramos, estudiante del Conservatorio de Música en París.

Por su parte, la participación en la London Spanish Book & Zine Fair, el principal evento del Reino Unido dedicado a la literatura en español, será el sábado 5 de octubre. Esta feria, organizada por La Tundra Revista desde el 2019 con el apoyo de Arts Council England, Centre for Latin American and Caribbean Studies (CLACS), el Instituto Cervantes de Londres y la Embajada Argentina en Londres, reúne cada año a autores, editores y lectores interesados en la cultura hispanohablante.

—"Artes de hacer" nació como tesina de la carrera de comunicación social. ¿Por qué elegiste ese tema y ese formato para trabajarlo?

—Todo empezó en una materia electiva, el taller de lectura y escritura con Andrea Calamari y Clara López Verrili como docentes. Ellas nos propusieron el desafío de hacer un libro como proyecto final de la materia. Así, empecé a barajar posibles temas hasta que llegué al quehacer artesanal dentro de Rosario. Hay algo con los talleres artesanales que desde que tengo memoria me despierta mucha curiosidad. Una mística, un no-se-qué que llama la atención e invita a hacerse preguntas. Con este trabajo decidí adentrarme en esos mundos íntimos con sus escenarios tan propios —llenos de herramientas por todos lados, casi suspendidos en el tiempo, con materiales nobles y vitrinas llenas de producciones heterogéneas— y aprender sobre sus técnicas, generalmente transmitidas entre generaciones y los procesos que hacen posible la creación. El formato del libro de artista o libro-objeto fue algo que decidí desde el primer momento: quería un libro que permitiera el juego y que generara una experiencia de lectura placentera. Por eso puse mucho el foco en una estética cuidada que conjugó elementos diversos que, en composición, fueron armando una suerte de bitácora de haceres artesanales rosarinos. Fotografías, listas, perfiles narrativos, citas de entrevistas, tipografía orgánica (mi letra manuscrita) y mecánica, tipogramas, juegos de palabras y escaneos, entre otros. A veces digo que el libro no es esto ni tampoco aquello: es todo junto, la mezcla de todos esos elementos que conforman un libro particular del que cada lector o lectora puede apropiarse de la manera que crea mejor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arq Belén Casiello (@belle.espaciocreativo)

El trabajo manual de los artesanos

¿Por qué rescatar el trabajo paciente, a mano y artesanal en un mundo cada vez más urgente y digital?

Creo que lo manual es lo que nos hace bajar a tierra en un mundo constantemente acelerado y que vive de las apariencias. Muchas veces los estímulos constantes nos abruman y el trabajo artesanal es un quehacer que nos permite conectarnos con lo mas profundo de nosotros mismos como una especie de refugio introspectivo. En el taller se abre un tiempo-espacio distinto donde el tiempo se habita de forma pausada y la cabeza, mientras las manos trabajan, emigra a lugares impensados. Me parece importantísimo darle visibilidad a estas labores que proponen un modo distinto de habitar el tiempo, de relacionarse con la materia y poner en juego imaginación.

De las historias que pudiste rescatar en esa bitácora de las artes manuales rosarinas, ¿Cuál te llamó más la atención al descubrirla?

Creo que el mundo de la madera y el de la cerámica y en particular las personas detrás de esos mundos. Fue fascinante para mí entrar en el taller de Carlos Ducler, un relojero con una curiosidad vívida que lo llevó a explorar la combinación de los engranajes mecánicos con la madera para crear universos lúdicos inspirados por sus viajes en Latinoamérica en bicicleta. Fue muy interesante ser espectadora de sus procesos de trabajo, cómo surge la idea de crear tal o cual personaje—en general asociado con la fauna nativa — y de qué manera esa idea pasa al papel, a la cantidad de piezas necesarias para llevarla a cabo y se construye a partir de maderas muchas veces rescatadas de la calle, del monte, de algún piano olvidado o muelle viejo. Otro quehacer que llamó mucho mi atención fue el de la cerámica en gres que pude conocer gracias a Fabiana Sacnún que habita La Mandrágora, un taller maravilloso repleto de fresquitos de pigmentos de colores para decorar la pieza una vez terminada, hornos de altísima temperatura, mesas largas de amasado, obras terminadas expuestas en vitrinas. Un mundo hipnotizante para mí desde que entré y más aún después de escuchar la pasión de Fabiana sobre su arte como medio expresivo y cómo relaciona su hacer también con la filosofía y la psicología. Creo que en general cada persona que conocí, cada taller en el que entré y cada arte de hacer que pude vivenciar desde adentro me marcó y me permitió abrirme a universos de creación y materia particulares que me inspiraron y me permitieron pensar maneras nuevas de habitar el trabajo, el tiempo, el arte y la creatividad.