Un ex jugador de Newell's, primo de Maxi Rodríguez, denunció por estafa al loteo Damfield Funes

El ex jugador de Newell's y River, Denis Rodríguez —primo de Maxi, uno de los ídolos leprosos— denunció por "administración fraudulante, estafa y asociación ilícita" al Fideicomiso Damfield Funes, terreno lindero al barrio privado Kentucky, donde hace años se levantó un emprendimiento multiespacios , que aloja a la Copa Pymes de fútbol amateur, entre otras actividades. Allí, justamente sobre esa cuenca del arroyo Ludueña , también se preveía el avance de un barrio cerrado en una zona considerada inundable para el gobierno provincial y que hoy se encuentra clausurado.

Según pudo saber La Capital , Denis Rodríguez invirtió en 2023 en la adquisición de un terreno ubicado en Estancia Damfield para construir su casa con los ahorros que había cosechado en su carrera futbolística. Si bien siempre se supo que Maxi Rodríguez es uno de los impulsores de este emprendimiento, los representantes legales de su primo Denis aclararon que en esta oportunidad La Fiera no figura en los informes de las sociedades que forman parte del fideicomiso bajo la lupa de la Justicia.

El ex jugador formado en la cantera del club rojinegro, patrocinado por Paul Krupnik y Martín Marini, desembolsó la suma total de U$S 96 mil, según consta en la denuncia penal. Sin embargo, trascendió que a Rodríguez no se le informó adecuadamente cuáles eran las condiciones legales y administrativas en las que se encontraban esos terrenos dentro del fideicomiso Damfield Funes.