Tras la balacera, hay custodia policial en el Distrito Sudoeste pero no abrió el centro de salud

Una mujer embarazada que se presentó esta mañana en el lugar no ocultó su sorpresa al encontrarse con el centro de salud cerrado. Con un tono de amargura, le contó al móvil de LT8: “No hay nadie que nos dé información. Yo venía para hacerme un control de rutina, pero encontré todo cerrado. No hay carteles, no hay nadie adentro. Tendré que volver mañana con lo que me cuesta salir de casa, vengo de muy lejos”.

De acuerdo a los testimonios citados por la radio, los trabajadores del centro de salud se reunirán en asamblea para analizar lo ocurrido ayer y por ese motivo decidieron que el efector esté cerrado.

El centro municipal de distrito ubicado en Francia y Acevedo fue blanco ayer de un ataque a balazos. Todavía no se conoce cómo fue la secuencia de hechos porque no hay testigos directos. El incidente trascendió a partir de la denuncia que realizó el personal municipal que llegó ayer a primera hora de la mañana y se encontró al menos cuatro impactos de bala en las ventanas y varias vainas servidas tiradas en el piso.

image - 2023-02-08T103406.016.jpg Uno de los impactos de bala que dio contra la ventana de la oficina baleada en el Centro Municipal de Distrito Sudoeste.

El ataque al Distrito Sudoeste sumó otro dato oscuro cuando, varias horas después de ocurrido, se halló en lugar un mensaje escrito sobre un cartón con amenazas contra dos personas que están presas por graves delitos. ”Esteban, René dejá de mandar caritas y pasar datos a los fiscales, botón, mata inocentes”, decía el mensaje en referencia a los condenados narcos Esteban Alvarado y René Ungaro.