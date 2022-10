Tras cinco años, arrancó el juicio del atentado contra los rosarinos en Nueva York

74798007.jpg

Es que “cinco años es mucho tiempo”, explicó Ana Evans, la viuda de Hernán Mendoza. Sin embargo, detalló que durante ese lapso se “fortaleció y aprendió a entender un proceso judicial de algo que sucede en otro país”. Pero, se lamentó ante lo que, en estos casos, según su parecer, les sucede a los deudos, a los familiares directos de los fallecidos: “El sistema nos invisibiliza y el proceso no nos tiene en cuenta”.

No obstante, ese mismo tiempo del que habló es “exiguo para las familias” que deben atravesar casos de este tipo. “Es muy poco para el entendimiento, la transformación del dolor y la aceptación de lo sucedido, fundamentalmente para los chicos”, dijo.

También cargó contra el Estado argentino, del que, indicó, no brindó “ningún tipo de ayuda ni acompañamiento” a los damnificados por el terrorismo.

En el mientras tanto, Dargoltz buscó aferrarse a la necesidad de creer que habrá una resolución favorable que le dé algo de tranquilidad, pero reflexionó, en rigor, si alguna vez la encontrará. “Tuvimos que cargarnos de paciencia y resignación... Y llegó (el juicio). Me pregunto qué me da este juicio a cambio ¿Qué me devuelve? ¿A Hernán? Ojalá, pero no ¿Esperanza? Hace tiempo que me cuesta sostenerla”, soltó en Facebook no sin mostrarse optimista respecto del futuro de sus dos hijas; las niñas que perdieron a su papá: “Creo que (el litigio) me da la tranquilidad de que mis hijas van a crecer sabiendo que todas nuestras acciones tienen una consecuencia (como tantas veces se lo escuché decir a Hernán en su rol de padre) y que quien hace daño tendrá su merecido, y podremos cicatrizar una herida pequeña de las tantas que nos quedan ¿Eso se llama justicia?... No lo sé. Tendremos que esperar, aunque lo justo sería que esto no hubiera sucedido. Nosotras, mientras tanto, tratando de seguir, de ser fuertes, de vencer al monstruo de la ausencia, de la soledad, del desamparo... Y sobre todo extrañando”.

Sus palabras resumieron lo que esa familia, desmembrada, sufre cada día a la espera de viajar, algo que podría ocurrir sobre el cierre de este año o enero de 2023.

Fue el martes 11 de octubre pasado cuando comenzó el proceso de selección del jurado que intervendrá en el juicio y definirá su devenir (un inicio del pleito, técnicamente). Antes, habrá que presentar pruebas y evidencias, y escuchar a las mujeres de esta ciudad, entre otros atestiguantes. Será en esa oportunidad cuando las propias Evans, Dargoltz, y las mujeres de Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Diego Angelini cuenten los efectos directos que el hecho provocó en sus existencias y las de sus familias.

Mirándolo

Lo deberán hacer frente a Saipov, con todo lo que eso significa. Justamente, en ese punto se paró Evans en diálogo con La Capital. “Todo esto es tan terrible y está tan poco explorado en el mundo que nadie nos preparó para esa instancia”, marcó para referirse a la “soledad” de los afectados.

El abogado de Evans, Juan Félix Marteau, insistió ante este diario desde Buenos Aires que, tras la determinación del fiscal general nortaemericano Merrill Garland de desechar un acuerdo de culpabilidad con el acusado (que implicaba abandonar la solicitud de pena de muerte), se aplique ese máximo castigo. Las familias aguardan qué determinación tomará el jurado, pero no tienen dudas de que el uzbeko será declarado culpable.