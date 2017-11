Toma forma la idea de establecer un nuevo Día del Tributo a la Amistad

Diferentes grupos cercanos a las víctimas del atentado terrorista que provocó la muerte de cinco rosarinos el martes pasado en Nueva York, mientras realizaban un viaje por los 30 años de egresados del Politécnico, comenzaron a darle forma y señales concretas a la idea de trasladar el festejo del Día del Amigo. La idea es rendirle homenaje al vínculo que unía a esos muchachos, y también otorgarle un anclaje local a esa tradicional celebración. El pedido ingresará el lunes en el Concejo Municipal y, en principio, cuenta con el guiño previo favorable de la mayoría de los bloques y también de las figuras más destacadas del gabinete municipal.

La idea, que fue reflejada en la edición de ayer de La Capital, pegó muy fuerte entre los rosarinos y se multiplicó por las redes sociales. Una de las iniciativas surgió de una peña que se reúne los martes en el Prado Asturiano, luego de jugar al fútbol en el torneo interno del CAF (Club Atlético Fisherton), la cual integra Ariel Benvenuto, uno de los sobrevivientes de la terrible tragedia sobre la costa del río Hudson.

Sobre este tema, ayer trascendió un audio de Benvenuto que exhibió un claro guiño de complicidad sobre esta propuesta. "Ustedes saben lo que representa la amistad, delen para adelante muchachos", confió en este mensaje de voz. "Me parece muy respetuoso que me consulten, y no hay ningún problema. Es homenajear a la amistad, no a nosotros. Nos parece muy bien", remarcó desde Estados Unidos.

En este mismo sentido y de manera paralela, un grupo de amigos del Rosario Rowing Club también se embanderó ayer detrás de esta acción. Y comenzaron a formalizar el apoyo de las autoridades de esa entidad, en la cual Ariel Erlij, Alejandro Pagnucco y Diego Angelini practicaron vóley durante varios años, y compartieron vida social y deportiva.

Según deslizaron, la presentación en el Concejo contará también con el aval de integrantes del Centro de Estudiantes y también directivos del Instituto Politécnico Superior General San Martín.

La redacción del proyecto, que ya está bastante avanzada, presentaría algunas particularidades, teniendo en cuenta que desde esta solicitud, no pretenden afectar otras fechas. "Nosotros proponemos declarar el 28 de octubre, el día que partieron hacia Estados Unidos, como Día del Tributo a la Amistad", le comentó a La Capital Norberto Soriano, uno de los impulsores de este pedido.

La fecha

Y explicó: "Decidimos apuntar al 28 de octubre porque es el día que salieron desde Rosario a Nueva York, y entre todos los concejales que consultamos coincidimos en no poner el 31 porque es Halloween, y no queremos que nadie pueda sentirse perjudicado comercialmente por esta idea".

"Algo parecido pasa con tocar el 20 de julio, ya que se podría afectar a bares y restaurantes rosarinos. Por eso nos pareció interesante crear una conmemoración nueva y que esté ligada a la memoria de nuestros amigos", agregó Soriano.

Este grupo ligado al Rosario Rowing Club confió que esperan que la sociedad rosarina reciba bien esta propuesta. "Fundamentamos esta iniciativa sobre todo en el fuerte vínculo de amistad compartido por estos rosarinos, que fueron víctimas de un atentado terrorista en la ciudad de Nueva York. Creemos que esa ligazón es uno de los aspectos más representativos de la idiosincrasia de los rosarinos", expresó Soriano.