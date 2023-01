Taxis: polémica entre peones y titulares de licencias por la falta de choferes

Un total de 415 responsables de licencias de taxis que durante la Navidad y el Año Nuevo no cumplieron el cronograma de circulación entre las 20 y las 4 de la madrugada serán notificados por las autoridades municipales para que hagan su descargo ante el Tribunal de Faltas. Las multas por no acatar las disposiciones pueden superar los 50 mil pesos. Cabe destacar que en las calles debían circular casi 1.400 unidades, de las 4 mil que componen el total de la flota.

Este jueves, el titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, señaló que el tema de la falta de taxis durante las Fiestas "no es nada nuevo, es de hace mucho tiempo" y arremetió: "La situación no es que hacen falta taxis, lo que faltan son choferes".

En esa línea, el titular del sindicato destacó la situación que se registra en los últimos años: "Hemos perdido casi 3.000 compañeros. Lo que pasa es que la oferta los titulares de taxis a choferes es muy mala. Hay compañeros que llegan al sindicato con recibos de sueldo de $10, $15 o $20 mil, cuando los recibos son en líneas generales de $120 mil. Acá hay una situación de evasión, de mala registración y de falta de cobertura social".

"Hoy tenemos casi un 80% de trabajadores que están mal registrados y eso provoca que no se consigan choferes. Sumado a la falta de seguridad, es un combo que no seduce a gran cantidad de trabajadores del volante", destacó el dirigente sindical.

Yanotti fue más allá en las responsabilidades y en ese sentido le apuntó a la Municipalidad: "El municipio no controla. Acá cuando se adjudica una licencia a una persona que va a explotar un taxi se le dice que tiene que cubrir como mínimo un servicio de 16 horas. Y a lo mejor tiene un solo chofer o lo maneja él. Y todos sabemos que nadie puede manejar un auto 16 horas. Ahí ya estamos en infracción".

La postura de los titulares de licencias de taxis

En la otra vereda, desde la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar) uno de su máximos referentes, Marcelo Díaz, indicó en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, que "la actividad desde hace muchísimo tiempo no es rentable". Abundó: "Tenemos una tarifa política y no técnica, porque si no los usuarios no se subirían más a los taxis (haciendo alusión a los números reales que exhiben habitualmente los estudios de costos). Allí se registra la primera irregularidad. Si se recauda menos hay que darle un porcentaje mayor al chofer y allí se producen todas las distorsiones".

Tras admitir que durante la pandemia de coronavirus se perdieron muchos choferes, Díaz aseguró que "si bien la Municipalidad otorgó 500 nuevas licencias, hoy de esos coches debe haber circulando unos 100 por todos los problemas que tienen los nuevos titulares para poder poner el auto en la calle".

Incluso, el referente de Catiltar explicó que "antes el titular tenía dos choferes y hoy tiene uno porque no le dan los números. O si no maneja directamente el titular".

Consultado sobre los dichos de Yanotti, quien aludió a que que alrededor de un 80% de choferes de taxis están en una situación laboral irregular, Díaz fue categórico: "Yanotti dice una parte. Lo que no dice es que el titular de taxis le da al chofer un 40% de la recaudación cuando el convenio dice que le tiene que dar el 30% menos los aportes. Hoy en día un chofer de taxi se está llevando arriba de los $150 mil por mes, que es producto del porcentaje mayor que da el titular".

"Ahora, al ser una tarifa política y no técnica, la recaudación es mucho menor de lo que debería recaudarse. Ahí está el problema, no hay rentabilidad. El Concejo entendió esta situación de los titulares y entienden que hoy en día no pueden tener dos choferes".