La oposición a las actuales autoridades de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) piden que el decano Raúl Gómez Alonso convoque a una nueva sesión especial de Concejo Directivo luego de que se declare la nulidad de las elecciones que se dieron el 22 de abril, donde no hubo quórum pero igual hubo elecciones. Una semana después, esa sesión fue declarada nula por el Consejo Superior y, actualmente, esa casa de estudios no eligió todavía decano ni vicedecano.

El 22 de abril se debía elegir al próximo decano y vicedecano de la Facultad de Psicología. Sin embargo, no hubo quórum pero la elección se desarrolló igualmente. "Se hizo un llamado único a sesión especial de Consejo Directivo, vía mail, que no la recibió la totalidad de los consejeros directivos", aseguraron desde el Frente de Unidad Docente, quienes le exigen a Gómez Alonso que dicte una nueva convocatoria a sesión especial para poder votar la renovación de las autoridades.

A ello, agregaron: "De todas esas irregularidades nos fuimos enterando el mismo lunes, además de que el mail no tenía resolución del decano y que la sesión no tuvo quórum porque sólo había diez personas de 20".

Una semana después se reunió el Consejo Superior de la UNR y determinó la nulidad de la elección con 27 votos a favor y 6 en contra, y ordenó convocar a una nueva sesión especial en un plazo de 24 horas.

"Habiéndose vencido el plazo legal, presentamos un escrito exigiendo al decano saliente la urgente convocatoria a elecciones de decano acorde a las normas vigentes, tanto en la facultad como en la universidad", expresaron los solicitantes.

Es por eso que ante esta situación, desde el Frente de Unidad Docente piden que se realice la convocatoria por parte del decano a la sesión especial para elegir a las nuevas autoridades de manera "inmediata" y "urgente. La convocatoria que tenía que hacer el decano era hasta hoy (por ayer). Solicitamos que se haga esa convocatoria porque, en este momento, no tenemos elegidas las autoridades de la facultad".

Asimismo, manifestaron: "Hoy hay un decano saliente que debe cesar sus funciones el 21 de mayo y si no podemos elegir nuestras autoridades, nos encontraríamos en una situación de acefalía institucional".

"En tiempos de lucha por la defensa de la educación pública, exigimos que se resguarde nuestra institución. Dar o no dar quórum forma parte del proceso y ejercicio democrático; no respetar las formas y los procedimientos, no", espetaron desde el Frente de Unidad Docente.

"Al no convocar la sesión especial, el decano no está respondiendo a lo que le da como mandato el Consejo Superior y está incurriendo en una falta institucional. Esto constituye un claro avasallamiento de derechos", concluyeron desde la oposición.