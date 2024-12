Siniestros viales: en 2024, las rutas nacionales 11 y 34 ya registran 60 muertos

>>Leer más: Las rutas nacionales 11, 34 y 33 son las que más fallecidos tienen desde hace cinco años

Peligro en la calzada

Tal como se expresa, desde 2019 se contabilizaron 335 víctimas fatales en accidentes viales en la 11 y la 34 dentro del territorio santafesino. Y de enero a noviembre pasado, hubo 30 fallecidos en ruta 11, mientras que se registró otra treintena en 21 siniestros sobre la 34, que en Santa Fe se prolonga a lo largo de casi 400 kilómetros. En su gran mayoría, los accidentes en estos tramos de rutas nacionales (casi en un 80%) de dieron en el centro-norte de la bota santafesina. Y en 16 casos intervinieron camiones.

Según declaró el director de capacitaciones del Observatorio provincial, Sebastián Kelman, tanto la 11 como la 34 junto a la 33 tiene segmentos de alta peligrosidad. Ayer por la tarde, en esta última, volvieron a colisionar camiones a la altura de Firmat.

ruta11.jpg

La 34 registró en lo que va del año la mayor cantidad de fallecidos, en algunos de ellos muy resonantes como la colisión entre vehículos de gran porte. Rutas angostas, sin mantenimiento, con baches y la calzada inestable por la huella que se produjo. Un combo fatal al que se agregan los horarios nocturnos de poca visibilidad en los que se produjo más del 60 por ciento de los hechos.

“Podemos decir que las muertes están íntimamente relacionadas al mal estado de las rutas”, concluyó Kelman en declaraciones a la prensa. Otro factor es la alta densidad de transitabilidad, que es igual o aun mayor a la de autopistas urbanas de tres o cuatro vías, como la Circunvalación de Rosario.

rutaxx.jpg

Críticas

El funcionario también se alineó con el reclamo hecho por el ministro Enrico. "El Estado nacional debe por ley mejorar, reparar y mantener las rutas nacionales. No lo hace, no lo hizo, y esa medida va en contra de cuidar las vidas de las personas ya que la siniestralidad en esos tramos está relacionada con el mal estado de la ruta. Santa Fe pide que arreglen o deleguen. No hay debate porque ellos no arreglan, no delegan, no mantienen y no contestan", se quejó.

En un lustro, (2019-2023) la 11 contabilizó 225 fallecidos en más de mil accidentes. Solo en 2019 se produjeron 51 muertes, un número que descendió en 2020 durante la pandemia, pero volvió a aumentar en años posteriores. En el caso de la 34, se registraron 110 muertes. En 2022, con 32 fallecidos, se alcanzó el pico más alto de víctimas en un año, pero el 2024 podría equiparar esta cifra récord. En ambos casos de produjo un mismo comportamiento estadístico: mientras descendió la cantidad de accidentes, los heridos o fallecidos se conservaron en forma casi estable.

Por último, Kelman señaló que existen tramos de la 34 donde los siniestros están relacionados directamente con el mal estado de la ruta. Un caso particular es de Sunchales al norte, un tramo hasta llegar a la 19. Mientras que en la 11, la situación es crítica desde la ciudad de Santa Fe al norte, y también pasando Reconquista, donde los accidentes son en su mayoría ocasionado con motos.