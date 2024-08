Silencio y reserva de la familia del piloto que estrelló una avioneta contra Air Liquide

Por el momento, los familiares de Medina decidieron no hablar en profundidad. Solo mencionaron que Manolo era muy querido por sus amigos y sus familiares, con quienes no había tenido ningún tipo de conflicto, y que era "muy trabajador". También se conoció que tenía un vasto conocimiento en aviación y no que, como trascendió en un momento, era inexperimentado.