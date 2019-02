Siete de cada diez personas tiene dificultades para encontrar talle

Una encuesta nacional reveló que Santa Fe es la tercera provincia en el país con mayor porcentaje de personas a las que les cuesta conseguir talles al momento de comprar ropa. El territorio santafesino sólo tiene delante a la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El 70 por ciento de los encuestados aseguró que le resulta difícil adquirir talles "siempre" o "frecuentemente" en los locales que comercializan ropa en la provincia.

Del estudio también se desprende que el 75 por ciento de los encuestados manifestó que no sabe si existe en Santa Fe una ley que regule la confección y comercialización de todos los talles, cuestión que sí está legislada y hasta hay un pedido de modificación para que alcance a todas las edades y géneros.

Cada año, la ONG Anybody Argentina realiza una encuesta con la que busca revelar las sensaciones de las personas al adquirir indumentaria y zapatos con sus consiguientes dificultades (o no) de conseguir talle.

A nivel nacional, las 8.565 respuestas registradas por la encuesta mostraron que el 69,55% de ellos plantea problemas, siempre o frecuentemente, para encontrar su talle. Los jeans y pantalones son las prendas que más inconvenientes presentan.

La situación en Santa Fe se emparenta con la realidad nacional. El 35% de los encuestados en suelo santafesino manifestó que siempre tiene problemas para encontrar talle, a lo que se suma un 34% de personas que, de manera frecuente, no encuentra la ropa que busca.

La provincia ocupa el tercer lugar en la composición total de la encuesta, con cerca del 10%, por debajo de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 45 por ciento) y la Ciudad de Buenos Aires (poco más del 25 por ciento).

Estas situaciones conllevan un sentimiento de frustración entre quienes no encuentran talle: la mitad de las personas que viven esta situación muestran tristeza por no encontrar la ropa deseada y, por ello, el 51% de esa cantidad cuestiona su propio cuerpo.

En otras reacciones, aparecen hacer dieta para bajar de peso, en un 11 por ciento, y algo aún más alarmante: el 8 por ciento del subgrupo nacional al que le cuesta encontrar talle admite que eso lo lleva a tener conductas como abstenerse de comer, tener atracones, vomitar o hacer ejercicio excesivo.

"Yo tenía un local de talles únicos y otro de todos los talles, y he visto chicas que se iban llorando porque no conseguían ropa a su medida", contó a LaCapital Mariela García, dueña de un local de "talles reales" en una galería de Alsina al 1200.

"Tratamos de ofrecer ropa en todos los talles y moderna, que no sea todo para señoras. Hay muchas chicas jóvenes que tampoco consiguen nada. Por eso, trabajamos para personas de 15 a 70 años", afirmó.

Además, Mariela indicó que tiene "clientas fijas" que acuden a ella por la escasez de locales en la ciudad: "En esta galería somos dos (locales) que trabajamos todos los talles contra 18 que trabajan talle único, solamente. Yo misma mando a clientas al otro local y, por ejemplo, como no vendo ropa para fiestas envío a la gente a otros locales y recomiendo otras páginas (de Facebook e Instagram) así nos vamos ayudando entre todos para que cada una consiga lo que vino a buscar".

La ley, casi desconocida

En Santa Fe existe, desde 2007, la normativa 12.841 que regula la aplicación por parte de las empresas industriales radicadas en la provincia de la confección de prendas en todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas sólo de la mujer adolescente.

Por su parte, los comercios que vendan ropa de mujer deben tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas para el sector adolescente femenino, según lo que marca la ley actual.

A pesar de ello, desde la ONG encargada de realizar la encuesta resaltaron la impostergable necesidad de que se sancione una ley nacional de talles, con medidas antropométricas argentinas, ya que hay 14 leyes provinciales distintas (ver aparte).

Y demostraron el desconocimiento de la normativa por parte de los santafesinos: el 76,72% de los encuestados aseguraron que no saben que existe una ley en la provincia, mientras que el 14,93% afirmó que sabe que la ley está, pero que no se cumple y el restante 8,36% manifestó que está al tanto de que rige una norma, pero no está seguro si se cumple o no.

Actualmente existe un proyecto de modificación de la ley 12.841, del senador sanlorencino Armando Traferri, en el que se propone expandir el espectro para que la ley no tenga distinción de género ni edades.

En el proyecto de modificación, el legislador por el Partido Justicialista plantea eliminar el término "adolescente" para reemplazarlo por "la franja etaria a la que se dediquen" las fábricas y locales comerciales encargados de fabricar o comercializar las prendas para, también, dejar sin efecto la especificidad de "mujer" que se marca en la ley y que se contemple a todos los géneros.