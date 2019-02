La necesidad urgente de dictar una ley nacional

En Argentina hay 14 leyes provinciales distintas respecto a la regulación de talles. Y desde la ONG Anybody Argentina bregan por la creación de una normativa nacional que contenga un criterio unificado.

La directora de Anybody Argentina, Sharon Haywood, contó que desde la ONG vienen impulsando la ley nacional de talles, que en noviembre consiguió el dictamen en el Senado para ser tratada. Se trata de un "texto unificado de los varios proyectos de leyes" de talles. "Hoy en día hay 14 leyes de talles distintas en el país. No es justo ni práctico que una marca nacional tenga que cumplir con 14 reglas distintas", expresó, a lo que agregó: "Todas esas leyes tienen como parámetro las normas Iram. Esas normas no corresponden a cuerpos argentinos, es una tabla de talles vieja, que tiene más de diez años y que es sobre cuerpos europeos". Haywood destacó la importancia de desarrollar un estudio antropométrico que determine una tabla de talles basada en cuerpos argentinos. Y contó que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) se encuentra desarrollando un estudio de este tipo desde hacer alrededor de tres años. "Sería el primero de este tipo en el país. Hay más de 60 países que cuentan con este estudio y que lo actualizan cada diez años", complementó la directora de la ONG.

"Hay una pauta importante y es que sabiendo que al 70 por ciento de los argentinos les cuesta encontrar su talle, sí o sí necesitamos terminar ese estudio", concluyó.