El candidato a intendente por Ciudad Futura, Juan Monteverde, siente que las chances de su agrupación política crecieron mucho luego del debate televisivo, y advierte que pueden surgir sorpresas en las elecciones decisivas del próximo domingo. "Tenemos muchas expectativas de cara a las generales. Para nosotros, el resultado está abierto. Esto no se define entre dos, porque todavía hay muchos indecisos. Creemos que llegamos con chances. Si la gente se anima y no vota al menos malo, puede haber sorpresas", señaló el líder de este espacio político.

"Hay que atreverse a votar diferente. Muchas veces la gente exige nuevas caras, nuevos proyectos políticos, y después entra en la trampa de elegir al menos malo", puntualizó Monteverde, quien remarcó: "Nosotros seguimos siendo los mismos, no nos domesticaron, no nos traicionamos, no cambiamos el discurso, y la política no nos convirtió en lo que antes criticábamos, porque muchas veces, esas entidades tradicionales están diseñadas para captar este tipo de acciones".

Analizando el proceso previo a los comicios, el referente de Ciudad Futura comentó: "Estamos muy contentos porque hicimos la campaña que queríamos hacer, y creemos que hubo un salto cualitativo, sobre todo luego del debate. Ahora Ciudad Futura es una opción de gobierno. Nosotros hicimos una gran elección primaria (Paso), y uno de cada 10 rosarinos nos votó, y el que más votos sacó tuvo dos de cada 10. La diferencia no fue tan grande. Además, creemos que serán dos elecciones muy distintas".

"A cada uno le puede gustar o no lo que hacemos en Ciudad Futura, pero en el debate quedó claro que de los cuatro candidatos, hay uno solo que es distinto. No somos mejores ni peores que el resto, somos distintos. Y eso tiene que ver con que tenemos muchas políticas que ya desarrollamos, sin ser gobierno. Eso es inédito en la política local, y también a nivel nacional", apuntó Monteverde.

Y se encargó de resaltar: "En cada planteo de nuestra fuerza, hay propuestas concretas materializadas en el territorio, en una ciudad de la escala de Rosario. Eso muestra que es posible trasladar nuestro hacer político a la ciudad".

Sobre el crecimiento de Ciudad Futura, subrayó "Mucha gente se nos acerca y nos dice, «yo voté a tal candidato», que ganó su interna, pero ahora los voy a votar a ustedes. Sentimos que hay un redescubrir de nuestro espacio. Y eso se fue dando a medida que se van enterando de la cantidad de cosas que hacemos. Cuando vos materializás las propuestas, como hicimos nosotros con la escuela. Cuando defendés al tambo, como medio cooperativo para salir de la crisis. Cuando uno formaliza las ideas, eso te diferencia del resto y es un poder que no tiene límites, ni techo".

Referéndum revocatorio

Confiado, Monteverde solicitó: "A los rosarinos les pedimos que nos den la oportunidad, de que gente distinta, con un saber distinto, llegue a ese lugar. Y si lo hacemos mal, nos vamos. Si ganamos las elecciones, firmamos un decreto en el que nos bajamos los sueldos el intendente y los concejales; y en el segundo año ponemos un referéndum revocatorio. Si no cumplimos lo que prometimos, decide la gente. Estamos seguros de que podemos hacer las cosas bien, por eso nos animamos a esto".

"Nosotros sentimos que, más temprano que tarde, vamos a tener la oportunidad de gobernar. Esto dependerá de la gente, si vota con ilusión y le pone un acelerador a la historia, o si eso demora cuatro años más. Si la gente se atreve, Rosario tiene una oportunidad enorme. Vale la pena animarse", enfatizó Monteverde.