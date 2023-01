Se vienen días de temperaturas extremas: consejos para evitar y actuar ante un golpe de calor

El funcionario municipal remarcó los cuidados sobre esos dos sectores de la población, en los que el reflejo de la sed no suele ser tan evidente. “A los mayores hay que ofrecerles más líquido aunque no demanden, y tienen que permanecer en lugares frescos, ventilados, no hacer actividades intensas. Y lo mismo hay que tener en cuenta con los bebés, ya sea con la lactancia materna u ofrecerles agua de poca cantidad, pero con mayor frecuencia”, destacó.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, Caruana agregó que "esas precauciones, más el uso de ropa liviana, no exponerlos al sol, forman parte de los cuidados generales".

"Pero cuando las temperaturas son extremas y se mantienen durante varios días, los riesgos ya no son sólo para mayores y niños. Los adultos jóvenes e incluso los deportistas tienen también que cuidarse. No deben exponerse en momentos de alta temperatura a hacer ejercicios ni actividades al aire libre”, subrayó.

En ese sentido, Caruana recomendó que si alguien tiene que hacer deporte o actividad física que no se pueda posponer “tiene que ser a la mañana temprano o a la tardecita, cuando empieza a caer el sol, y tomar mucho líquido antes, durante y después del ejercicio. La prevención pasa por la ingesta de agua, dieta liviana, no tomar alcohol porque no hidrata y también tener en cuenta el uso de ropa liviana que no esté ajustada y permanecer en lugares ventilados”.

En cuanto a los síntomas de un golpe de calor a tener en cuenta figura en primer lugar el dolor de cabeza, fiebre y alteración de la frecuencia respiratoria. El titular de Salud precisó: “También notaremos que nuestro corazón late más rápido, en forma de palpitaciones. Además podemos tener fiebre, no por infecciones ni virus, sino por la alteración que produce el calor en el sistema de regulación de temperatura” , sostuvo.

calor.jpg Desde Salud recomiendan no exponerse al Sol innecesariamente y consumir abundante agua.

“A partir de ahí, los síntomas se van a agravando y ya se necesita asistencia médica, porque pueden aparecer, en adultos mayores, síndromes confusionales, aletargamiento, respuestas verbales más lentas, pérdida de consciencia, puede aumentar la frecuencia respiratoria, que inclusive pueden llevar a un estado de coma. Y en los niños puede aparecer más llanto y más irritabilidad”, añadió.

En el caso de los bebés, Caruana brindó un consejo bien práctico para detectar o prevenir un cuadro de deshidratación: “Hay que tocarles las mucosas. Meter el dedo en la boca y si el dedo no sale mojado y está seco, hay que ofrecer más líquido, porque son signos incipientes de deshidratación. Eso se puede ver en casa, no hace acudir al médico. Hay muchas cosas que podemos cuidar con estos elementos que pueden saber los papás o integrantes de las familias”.