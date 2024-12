Se vienen 5 mil nuevas cámaras de seguridad en Rosario

El gobierno provincial licitó la compra de los artefactos. Entre nuevos y existentes sumarán 6.780 dispositivos. Sin embargo, no se aplicarán a la sanción de infracciones por vehicular

Finalmente, la provincia licitó la compra de 4.400 cámaras de videovigilancia y 15 domos para "transformar a Rosario en la ciudad más monitoreada del país", bajo una inversión de 69 millones de dólares con dos oferentes interesados en proveer equipamiento con inteligencia artificial. Se trata de un anuncio muy esperado que dejará a la ciudad con 6.780 dispositivos conectados. Y pese a que la tecnología permitiría ampliar su capacidad al control de tránsito, las autoridades aclararon que "no se aplicarán al sistema de fotomultas" ya vigente con 70 puntos fijos y dos móviles.

De esta forma, la licitación que el lunes pasado tuvo la recepción de las ofertas técnicas de los dos grupos interesados permitirá triplicar la capacidad de monitoreo en el mapa urbano rosarino. Pero este entramado de cámaras interconectadas será para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y no tendrán un adicional en el control de la circulación vehicular.

" Serán para videovigilancia, nosotros seguimos con las fotomultas, como se estableció en nuestro sistema con 70 puntos fijos y dos móviles . Y lo que se instale no será para infracciones, sino que formarán parte de los dispositivos de seguridad; insisto no para labrar infracciones", aclaró el coordinador del gabinete del municipio, Rogelio Biazzi.

No para las multas

"A las imágenes de las nuevas cámaras las podríamos visualizar, pero no se usarán para el tránsito. Sí, en cambio, para el control de los espacios urbanos, por ejemplo si hubiese venta ambulante indebida, accionar impropio de cuidacoches, pero no un semáforo en rojo. Se visualizarían, pero no podemos grabarlas por el momento. Es cierto que el sistema es compatible, pero los usos serán distintos. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de videocontrol, vemos más utilidad en compartir aspectos del control urbano", ahondó el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.