Se viene otra edición de la feria de librerías de viejo

Los libreros que venden antiguo y usado son arqueólogos exquisitos . Lara, la joven librera de “Trobiand”, contó que hace ocho años que vende libros. "En principio fue una cuestión económica, estudiaba y no tenía tiempo de nada, así que me venía bien. Amo los libros, amo comprarlos y venderlos, abrir cajas y encontrar cosas increíbles. Por ejemplo, ahora tengo primeras ediciones de autores difíciles y hasta dedicados; uno de estos es un ejemplar de Alejandra Pizarnik”, mítica poeta argentina.

Walter Bode era un profesor de materias humanísticas y en los 90 decidió dedicarse a los libros. “Siempre me gustaron, invadían mi casa y me puse a venderlos. No es lo mismo una librería comercial que lo que vendemos nosotros. Siempre lo importante fueron los géneros, hoy la autoayuda se vende siempre y, por otro lado, los clásicos que buscan nuestros lectores, libros que no se consiguen o muchos que se consiguen, pero nuestras ediciones son más baratas”, indicó. En mayo inauguró su nueva librería y está “muy feliz”.

La agenda

Durante los días del evento habrá presentaciones, exhibiciones y recitales. Se inaugurará este viernes, a las 18, y a las 19 se presentará la “Latina Jazz Band”. El sábado, en tanto, será un día para visitar y acceder a lo curioso de un libro a descubrir y el domingo, a las 17, se presentará el libro “Sellos de Librerías de Rosario”, de la Editorial Municipal de Rosario.

El lunes, en tanto, entre las 10 y las 20, habrá exposición de libros y el martes, a las 17, se presentará el Ensamble de Flautas del Instituto Superior del Profesorado de Música Carlos Guastavino.

Se exhibirán además pinturas del artista plástico Rubén Farías, con Patricia Espinosa como curadora de la exposición.

Del evento participarán las librerías Buscalibros Alberdi, De la Manta libros, El Caburé Libros, El Romano Libros, Leo Libros, Librería Argonautas, Librerías El Pez Volador, Librería Trobriand, Libros Incunables, Libros Macedonio y Oliverio Libros.

El secretario de Cultura del municipio, Dante Taparelli, comentó a los organizadores que “el libro objeto viejo tiene más valor y glamour que uno nuevo. Soy un coleccionista de libros viejos, tengo una colección de recetarios industriales que eran libros que lanzó el gobierno para los inmigrantes y te dan soluciones con la utilización del plutonio o con una cebolla cortada; es decir, lo imposible. Te da un plan B accesible para quien no pueda acceder al elemento radioactivo”. Además, contó que en los libros viejos ha encontrado cartas de amor perdidas entre alguna de sus páginas, recetas de bizcochuelos y hasta una misiva de una madre a un hijo.

Las ferias fueron pasando y ya llegaron a 20. Para Bode, con el tiempo cambió la manera de encarar la feria. “Al principio éramos seis libreros y ahora incorporamos muchos más. Rosario se caracteriza por tener muchas librerías y muchos libreros. No dudo al decir que el público rosarino es especial, porque la ciudad es especial. En otras ciudades argentinas hay muy pocas librerías de viejo, excepto en la calle Corrientes porteña, por supuesto”.