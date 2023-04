Se tiró en el asfalto y obstaculizó el tránsito porque no lo atendieron en el Agudo Ávila

Estuvo casi tres horas en medio de la calle, semidesnudo. El hombre aseguró que acudió por ayuda al centro de salud mental y no quisieron recibirlo.

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes, cuando el hombre —según contó a vecinos de la zona— acudió al Agudo Ávila pidiendo asistencia psiquiátrica. Aseguró que no quisieron recibirlo, porque no era paciente del lugar, por lo que decidió acostarse semidesnudo en pleno asfalto, en la esquina de Santa Fe y Suipacha, aproximadamente a las 17.

"Ellos no pueden hacer abandono de persona, lo tienen que atender", se quejó dijo una vecina, que aseguró que en el Agudo Ávila dijeron que "no lo atienden porque es violento. Pero yo hablé con él, no es una persona violenta".