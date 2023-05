Se profundiza el conflicto en el puerto de Rosario tras la muerte del operario que cayó al río

“Ya tenemos toda la documentación pertinente para presentar la denuncia. Vamos a accionar penalmente contra el directorio de TPR, porque ya son tres personas las que fallecieron bajo este directorio. Entendemos que no fue un accidente, fue la crónica de una muerte anunciada ”, afirmó este lunes el titular del gremio de los portuarios en Rosario.

Con relación al accidente fatal ocurrido el viernes a la madrugada, cuando un operario cayó al río durante una maniobra de descarga, Aybar sostuvo: “ Fue responsabilidad de la empresa porque tomó la decisión de realizar una operación ineficiente y muy peligrosa. Ya habíamos planteado que para ese procedimiento, como lo querían hacer, no estaban las condiciones de seguridad, porque habían puesto unas pasarelas en la misma línea del muelle hacia el agua, alrededor de un camión”.

“Además, la empresa tomó hace un tiempo la decisión de reducir continuamente personal en las operaciones. Eso resintió las medidas de seguridad, y el trabajo que tenían que hacer cuatro o cinco personas ahora lo hacen dos, con el peligro que implica eso. También, en todos los comités de higiene y seguridad a los que asistimos, insistimos en las condiciones en que trabajan los portuarios, a tal punto que no le firmamos los planes de seguridad que presentó la empresa, porque no estaban dadas las condiciones”, subrayó.

El dirigente portuario consideró que “así y todo, el directorio de TPR junto con la gerencia de Recursos Humanos presionaron a los compañeros para que cumplieran con las funciones. Y todo terminó con la muerte de un trabajador. Esa misma operación fue objetada por los compañeros porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. La operatoria, como se iba a llevar adelante, era insegura. La empresa insistió, incluso acosando a los compañeros, amenazándolos con suspensiones o descuentos de sueldos, y la gente accedió a hacer el trabajo. Y ahora murió un compañero con más de 20 años de servicio y mucha experiencia en el rubro. Pagó con su vida la precariedad laboral que hoy hay en el puerto”.

Aybar también señaló que hay planteos ante el Enapro (Ente Administrador del Puerto de Rosario) para rescindir el contrato de concesión. "Presentamos numerosas denuncias ante el Enapro. Al puerto de Rosario no se le sacó la lupa de encima. Se le han hecho todas las intimaciones habidas y por haber. Lamentablemente, estamos ante una empresa a la que no le importa nada. Dicen que las inversiones no les corresponden. Pero la empresa que explota el puerto tiene que hacer el mantenimiento y debe contar con las medidas de higiene y seguridad como corresponde de acuerdo al contrato de concesión".