Las complejidades que emanan de la realidad económica, la necesidad de conocer el rumbo que adoptará el país tras las elecciones generales y el tiempo que implica adecuar el plan integral a las restricciones que impuso el Concejo Municipal, demoran el comienzo del megaproyecto inmobiliario que se levantará en la Manzana 125, ubicada entre Corrientes, Córdoba, Paraguay y Rioja.

Los proyectistas del estudio de Aldo Lattuca se encuentran ajustando la idea dentro del marco de limitaciones que impuso el órgano legislativo local, y dentro de ese proceso aseguran que todavía no manejan una fecha concreta de inicio de obra.

"Por cuestiones burocráticas propias del municipio, recién nos notificamos el mes pasado de lo actuado en el Concejo. Estamos en la etapa de adecuación de planos y la idea es tomar el año que viene para presentar los permisos y en lo posible poder arrancar", afirmó Lattuca ante este diario.

Ante ese panorama, el empresario prefirió no otorgar precisiones. "No puedo dar una fecha de inicio de obra en este momento. Todavía no se superó la instancia de los permisos de edificación, así que falta tiempo. Además, este año está todo convulsionado y no podemos poner ninguna fecha", subrayó.

Acerca de las dificultades que impone la crisis económica nacional, Lattuca confió que "como cualquier empresario, estamos viendo cómo continúa este proceso inflacionario y cómo se desarrolla este acto eleccionario".

Y enfatizó: "Este país estuvo por andariveles de idas y vueltas económicas en forma permanente, llevamos más de 40 años construyendo, y esto no es nada nuevo para nosotros".

"La Manzana 125 es un proyecto muy importante para el estudio. Ahora estamos proyectando de nuevo, en función de las modificaciones que le hizo el Concejo. El año que viene, Dios mediante, estaríamos para arrancar. Pero no podemos poner fecha ahora", resaltó el empresario.

Y profundizó: "Hay que trabajar de nuevo en el proyecto, invertir de nuevo, hacer cálculos estructurales de nuevo. En este momento los arquitectos tienen mucho trabajo".

Frente a estas dilaciones, la desarrolladora de Lattuca está construyendo otras dos torres en pleno centro de la ciudad. "Nosotros seguimos adelante. En nuestro estudio estamos muy avanzados en Italia 247 y Corrientes 240, dos proyectos que surgieron mientras esperábamos la definición de la Manzana 125. Siempre tenemos una visión positiva de lo que se construye, y seguiremos en el mismo sentido", remarcó el empresario.

Muchas idas y vueltas

Vale recordar que luego de muchas ida y vueltas, y tras una agitada votación sobre tablas, el Concejo aprobó el 4 de julio pasado el proyecto para la construcción de torres de oficinas y viviendas en el microcentro rosarino, una zona degradada urbanísticamente y que necesitaba una inversión de este tipo.

El proyecto inicial constaba de 40 mil metros cuadrados en total, y abarcaba tres edificios (uno destinado a uso de oficinas sobre Corrientes; otro de departamentos de dos y tres dormitorios sobre Paraguay; y otro de unidades de uno, dos y tres dormitorios sobre Rioja).

El desarrollo además incluía cuatro niveles de cocheras para uso mixto, un paseo comercial y agregaba una plaza pública con jardines verticales y terrazas verdes. Además, el planteo se destacaba por un pasaje peatonal público que permitía atravesar esa manzana. Eso requería una inversión total que superaría los 80 millones de dólares.

No fue sencillo lograr el aval del Concejo Municipal. La iniciativa tuvo que superar trabas sin sustento técnico dentro del Palacio Vasallo. Se definió por 15 votos a 10, y así se impuso la postura que promovía una densificación de la zona céntrica, con más uso de carácter residencial, y que generaba alrededor de 500 puestos de trabajo directos.

El plan de detalle para la Manzana 125, aprobada por el cuerpo deliberativo, fijó finalmente la altura del edificio por levantarse sobre calle Corrientes en 70 metros; y permite un paseo peatonal de uso público que vincula las calles Rioja, Corrientes y Paraguay, que perdió metros cuadrados por las restricciones impuestas.

También se definió que para el edificio de calle Rioja, la altura será igual a la del edificio lindero, una suerte de completamiento constructivo; mientras que para calle Paraguay se fijó una altura de 66 metros.

En relación a las compensaciones en esa área de reserva, se determinó que para el Estado llegarán entre 55 y 60 millones de pesos actualizables, y respecto a los plazos se fijan 12 meses para la presentación del proyecto urbanístico definitivo, 2 años para el inicio de las obras, y 12 años para la finalización de la obra.

Este megaproyecto estuvo 24 meses en debate con diversas secretarías del Ejecutivo, y unos 20 meses en el Palacio Vasallo. Ahora se encuentra en etapa de adecuación de planos y avizorando el año próximo como etapa para comenzar la obra.