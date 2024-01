Santa Fe ofrece a Nación un plan exprés para reparar accesos a puertos cerealeros

Enrico visitó los despachos de los equipos de futuros funcionarios que provienen de Córdoba y ocuparían la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, en particular con el mediterráneo Luis Giovine. Los temas a repasar: proyectos en temas hidráulicos, en defensas contra inundaciones, y en materia vial. Las charlas fueron productivas, sólo que enfrentan un escollo: no están las designaciones ni los decretos, por ende no hay aún director nacional de Vialidad, lo que frena la definición de partidas y políticas de gestión.