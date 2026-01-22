Santa Fe emitió un alerta alimentaria para un jugo bovino

La Assal ordenó retirar del mercado el producto marca La Chacha al detectar que utilizaba un registro de Senasa ajeno y no cumplía la rotulación obligatoria

Santa Fe. Al no corresponder el registro de Senasa a este alimento y no declara la información obligatoria, resulta ser un producto falsificado.

El Ministerio de Salud de Santa Fe , a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) , dispuso la prohibición total de la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de un producto alimenticio identificado como jugo bovino marca La Chacha , en todo el territorio santafesino.

La medida alcanza a comercios, distribuidores y cualquier canal de venta, y tiene como objetivo prevenir riesgos para la salud de la población.

Según informó la Assal, el producto presentaba irregularidades en su identificación sanitaria . En particular, utilizaba un número de registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que corresponde a otra marca , además de no declarar información obligatoria exigida por la normativa vigente.

Estas falencias lo convierten en un alimento ilegal , al infringir disposiciones del Código Alimentario Argentino , que establece los requisitos mínimos de rotulación, trazabilidad y control para productos destinados al consumo humano.

Datos del producto retirado

Con el fin de alertar a la población y facilitar su identificación, la Assal difundió los datos completos del producto alcanzado por la medida:

Producto: Primer jugo bovino

Marca: La Chacha

Registro Senasa declarado: Nº 1148 01330/5

Peso neto: 1 kilo

Fecha de vencimiento: abril de 2026

Desde el organismo provincial recomendaron no consumir el producto y dar aviso a las autoridades sanitarias en caso de encontrarlo a la venta.