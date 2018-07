Santa Fe denuncia un fuerte ajuste nacional en salud

La provincia denunció fuertes recortes de parte del gobierno nacional en vacunas y medicamentos para tratamientos de alta complejidad. "Hace meses que no está llegando la vacuna contra la meningitis en la dosis que se necesita, tampoco otras drogas de alto costo y recursos para financiar prácticas como diálisis", advirtió la ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi. Para atenuar el impacto de esta poda presupuestaria Uboldi contó que "sólo para drogas oncológicas la gobernación ya aportó 30 millones de pesos para adquirir los fármacos que necesitan los pacientes". La funcionaria admitió que temen que ante un escenario federal de ajuste para reducir el déficit fiscal, el panorama se complique.

La titular de la cartera sanitaria aclaró que los problemas que existen en la salud santafesina en relación con el gobierno de Cambiemos "se dan en todo el país" ya que todas las jurisdicciones están padeciendo demoras en la entrega de medicamentos y recursos para programas sanitarios.

Uboldi remarcó que los inconvenientes que se están registrando en la provincia "son independientes de la adhesión de Santa Fe a la Cobertura Universal en Salud (CUS)", la gran apuesta en la materia de la Casa Rosada lanzada hace ya dos años.

A la fecha, 14 de las 24 jurisdicciones del país adhirieron a la CUS. Santa Fe aún no lo hizo tras plantear una serie de observaciones. Esa falta de acompañamiento más la tensión política entre el Frente Progresista y el macrismo activó alarmas en la gobernación sobre posibles represalias adicionales de Cambiemos en transferencias sanitarias a la provincia.

"Independientemente de no haber firmado la CUS ya venimos con dificultades en algunas áreas con (el Ministerio de Salud de) la Nación", resaltó la ministra Uboldi en diálogo con La Ocho.

En ese sentido, agregó: "Lo de las vacunas es un problema nacional, no está llegando la vacuna contra la meningitis en las dosis que se necesitan, también con drogas de alto costo como las oncológicas y prácticas como diálisis".

La funcionaria provincial reconoció que en la provincia temen "se profundice este escenario" ante el ajuste fiscal que anunció Nación. "Por eso pedimos claridad a las autoridades nacionales, se trata de millones de pesos. Sólo en el caso de las drogas oncológicas la provincia ya aportó unos 30 millones de pesos para que los pacientes que necesitan esos fármacos los tengan".

Un programa, muchas dudas

Respecto al CUS, Uboldi recordó que surgió durante la gestión del anterior ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus. "Está vinculado con una serie de prácticas, con un carné que permite el acceso a la población a una serie de prestaciones al estilo de un seguro. Cuando se lo presentó tuvimos algunas observaciones y no hemos adherido todavía", precisó.

Días atrás, en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), la provincia consultó a las autoridades nacionales sobre los beneficios del plan y el presunto recorte de programas nacionales sanitarios si no adhiere.

"La verdad es que no queda claro que implica no adherir. Hay algunos convenios como el Sumar, que permite comprar insumos y el Proteger, que fortalece las acciones contra las enfermedades crónicas no transmisibles que vencen en diciembre y tal vez se vean afectados. El resto, convenios sobre vacunas, reactivos de HIV no sabemos si serán contenidos o no, por eso pedimos más precisiones", indicó Uboldi.

La ministra de Salud resaltó que en lo conceptual el programa nacional plantea cuestiones "que en Santa Fe hace tiempo ya se vienen aplicando como la nominalización de los pacientes, la georreferenciación, la conformación de equipos territoriales y la informatización".

"En la provincia —siguió— tenemos un sistema de salud muy potente, identificados a los pacientes con centros de salud muy cercanos a la población, en especial en Rosario, estamos avanzando con turnos on line, e historia clínica digital. Queremos saber si la instrumentación del plan nacional se hará respetando o no la autonomía de las provincias. Ya que en el caso de Santa Fe hay un recorrido que hemos hecho en la materia".