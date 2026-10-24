El Festival Bandera hizo vibrar la zona sur de Rosario a pura música y fiesta

En su séptima edición, el encuentro llegó por primera vez al parque Estación Central Córdoba, con más de 30 artistas y gran convocatoria

Rosario vivió una la gran cita musical del año: el Festival Bandera . Este sábado se celebró su séptima edición, con más de 30 artistas distribuidos en cuatro escenarios, una convocatoria que reunió a fanáticos de todas las edades y , por primera vez, en la zona sur de la ciudad .

El Bandera nació en 2018 con la idea de que Rosario tuviera su propio festival de música . Con los años, se convirtió en uno de los eventos más convocantes de la ciudad, con una programación que combina rock, indie, pop, música urbana y artistas internacionales. Esa variedad es parte de su atractivo y permite que convivan públicos de distintas edades y gustos musicales.

Después de pasar por el Hipódromo y el predio de la ex-Rural, el festival se trasladó al parque Estación Central Córdoba, en la zona sur de la ciudad. El cambio implicó un desafío para la organización, que apostó por un espacio de grandes dimensiones para recibir al público.

Desde las 15.30, las inmediaciones de 27 de Febrero y Buenos Aires comenzaron a llenarse de personas que llegaban desde distintos barrios de Rosario. Y también desde otras localidades y provincias. Después de las lluvias intermitentes que caracterizaron la semana, el sábado el clima dio una tregua: el cielo permaneció nublado, la brisa se hizo sentir y, por momentos, parecía asomarse el sol .

La previa se vivió tanto en la fila, que avanzó de modo constante hacia el ingreso, como en la plaza Ernesto "Che" Guevara, donde algunos aprovechaban para tomar un fernet o una cerveza antes de entrar. Muchos llegaron con los cronogramas personalizados para moverse de un escenario a otro sin perderse a sus artistas favoritos. Zoe Gotusso, YSY A, Dillom, El Mató a un Policía Motorizado, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, Autos Robados, Peces Raros, Marilina Bertoldi, Bandalos Chinos, Zoe Gotusso, El Zar y Javiera Mena fueron algunos de los nombres más mencionados entre quienes esperaban los shows.

Las remeras de La Vela Puerca se repetían, como una muestra de las ganas de ver a la banda uruguaya. También se vieron gorras y remeras con la imagen del Indio Solari, que muchos llevaron en homenaje tras su fallecimiento.

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Una sede diferente

Una de las grandes novedades de esta edición del Festival Bandera fue su ubicación. Por primera vez, el evento se realizó en el parque Estación Central Córdoba. Días antes, la organización había compartido un mapa del predio para que los asistentes pudieran orientarse y organizar su recorrido durante la jornada.

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Para quienes ya habían participado de otras ediciones, el cambio de sede fue uno de los temas de la jornada. Meli, de 35 años, quien había asistido a tres ediciones del Bandera junto a una amiga, destacó las dimensiones y la comodidad del nuevo espacio.

“Me parece más grande y más cómodo. Somos de zona sur y nos queda cerca, pero a la vez estamos como alejadas”, contó.

“Ya vine acá a ver Airbag y lo mejor que pudo hacer Rosario es poner este espacio a disposición. Es cómodo, amplio, fácil para llegar rapidísimo e irse”, señaló otra asistente.

Otra particularidad fue la distribución de los cuatro escenarios: Norte, Sur, Bandera y Rosario. Los dos primeros eran los de mayor tamaño y estaban separados de los otros dos por una gran valla. Del otro lado, dentro del estadio Gabino Sosa, se encontraban los escenarios Rosario y Bandera.

La distribución de los escenarios exigió prestar atención a los horarios y calcular los tiempos para llegar de un show a otro. Mientras un artista tocaba en el Norte, en el Sur ya se preparaba la siguiente presentación, y lo mismo ocurría entre Rosario y Bandera.

Sin embargo, no todo pasó frente a los escenarios. Como en otras ediciones, no faltaron las lonitas sobre el suelo, donde algunos se sentaron a escuchar música desde cierta distancia. Otros eligieron tomar un descanso en los espacios destinados al relax, entre ellos un sector con puffs y conexión a internet.

“Una Heineken con hielo y un fernecito, tomando algo para arrancar la jornada”, contaban dos hermanas rosarinas mientras recorrían el gran predio. Desde temprano, las barras tuvieron movimiento y se distribuyeron en distintos sectores, donde se podía comprar algo para comer o tomar antes de volver a la música.

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Talento rosarino

Otra de las características que se hizo notar en esta edición fue una de las que identifica al festival: la apuesta por una ciudad con una escena musical diversa, inquieta y cada vez con más proyección. Que uno de los escenarios lleve el nombre de Rosario no es un detalle menor.

Por allí pasaron varios de los artistas locales que formaron parte de la grilla, aunque la presencia rosarina también se hizo sentir en el escenario Bandera.

La tarde empezó a tomar color local con Alejo, quien se presentó a las 15.05 en el escenario Bandera. Media hora después, Pablikoman & TFT llevaron su propuesta al Escenario Rosario. A las 16.20, AMIRA sumó una dosis de funk y, a las 17.10, fue el turno de Vandera.

Gentileza: Festival Bandera

Ya entrada la noche, la atención se trasladó al escenario Bandera con Caliope Family, una de las bandas más esperadas. Desde su formación en 2017, el grupo rosarino construyó una trayectoria que lo posiciona como una de las referencias del género urbano en la ciudad.

“Queremos ver a Caliope, que son rosarinos, los seguimos siempre. Soy artista y en algún momento me gustaría tocar acá con banda, por eso me encanta que traigan artistas locales”, contó Nara, una artista rosarina que aguardaba la presentación del grupo junto a su novio.

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Los más esperados y los internacionales

Entre los nombres más esperados de la grilla estuvieron varios artistas que ya conocen al público rosarino y al Festival Bandera. Zoe Gotusso, la artista cordobesa, abrió la tarde en su tercera presentación en el festival. También formaron parte de la programación El Mató a un Policía Motorizado, Dillom, Guasones y Las Pastillas del Abuelo, mientras que YSY A tendría su debut en el evento.

A las 18.30, Nuestro Romance armó uno de los primeros pogos de la jornada en el escenario Rosario. Con su particular manera de llevar canciones románticas de Chayanne, Cristian Castro, Ricky Martin y Luis Miguel al terreno del rock, la banda hizo saltar al público y armó trencitos entre amigos al ritmo de “Somos los piratas” y “Cómo Alí”.

La programación internacional comenzó con Aterciopelados, que a las 17.30 se presentó en el escenario Sur. Andrea, de 47 años, había llegado especialmente para ver a la banda colombiana: “Estoy llorando, me encantan. Es increíble que el Festi traiga bandas internacionales. Me marcó toda mi adolescencia y siempre me sentí representada y reflejada con Andrea Echeverri”.

Con artistas que regresaron, debuts en el festival, artistas locales y propuestas de distintos países, el Festival Bandera volvió a reunir una grilla diversa. A pesar del cambio de sede, la gran convocatoria reafirmó su lugar entre los grandes eventos musicales de Rosario.

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