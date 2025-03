Rosario Outlet: llega a la ex Rural una nueva edición de la feria de marcas rosarinas

Del 12 al 16 de marzo se realizará en el predio de la ex Rural una nueva edición de Rosario Outlet . Durante cinco días, los rosarinos podrán obtener vestimentas y calzados a precios superpromocionales. Con la liquidación de verano como telón de fondo, 32 marcas locales ofrecerán sus productos con importantes descuentos.

En su primera edición, realizada en agosto en el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Rosario Outlet reunió a casi 50.000 asistentes y generó un volumen de ventas que superó los $1.080.000.000. Durante esos cuatro días, se vendieron cerca de 10.000 prendas diarias, convirtiéndose en una de las iniciativas comerciales más destacadas del año en la ciudad.

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, destacó: "Fue una primera experiencia exitosa y queremos repetirla e incluso, superarla. Los propios dueños de las marcas están agradecidos y nos pidieron que esta reedición porque vieron un gran impacto en sus ventas”.

Marcas rosarinas y promociones

Algunas marcas ya formaron parte de la primera edición y otras se suman por primera vez: Vandalia, Fiume, Laundry, Hardfield, Point, Idrogeno, Kion, Titanitos, San Marino, Chubby Gang, Beckon, Hardway, Frog, Japón, Esquina de las Remeras, Ringo, Archie, Gufo, Spy, Unimog, The Bag Belt, Dorothy / Sibari, Sólido, Elda la Fratta, This Week / OASSIAN, Tannery, Huapi, Sonder, Melocotón, Lago di Como y Tibbon.

“Este tipo de eventos no solo beneficia a los consumidores, sino que también ayuda al sector textil local, potenciando la rotación de productos y estimulando el consumo en el cierre de temporada." continuó Lopérgolo, acerca de los beneficios de este acontecimiento para la ciudad.

Además de las ofertas, esta nueva edición sumará una propuesta gastronómica para que los visitantes disfruten de un paseo completo, y un evento musical de cierre que aportará un atractivo extra a la experiencia de compra.

Cómo fue la primera edición de Rosario Outlet

La primera edición de Rosario Outlet se desarrolló del jueves 22 al domingo 25 de agosto en el Centro de Expresiones Contemporáneas (Paseo de las Artes y río Paraná). Participaron 18 firmas locales que elaboran en la ciudad vestimentas, calzados y accesorios.

Estuvieron presentes marcas locales como Tibbon, Gufo, Vandalia, Laundry, The Bag Belt, Idrógeno, Frog Small, Hardway, Hardfield, Ringo Store, Sonder, Archie & Reiton, Oassian, This Week, Japón, Sólido Inc, Beckon y Melocotón.

Los rubros incluidos fueron indumentaria para adultos y niños, calzado, ropa deportiva y urbana de esta y otras temporadas.

El evento tuvo como telón de fondo una gran movida solidaria para el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Los concurrentes tuvieron la opción de adquirir un bono contribución voluntario de mil pesos.

La expo terminó con éxito de convocatoria de pública y de números. Se realizaron ventas por más mil millones de pesos. Se emitieron 19.200 tickets, y se vendieron aproximadamente 8.800 prendas diarias. Por su parte, el Hospital Víctor J. Vilela recibió un respaldo impresionante gracias al bono colaborativo de $1.000, recaudando un total de $6.432.000. Ese monto se le sumó un millón de pesos más donados por la firma Hardway.