La pianista Noelia Sinkunas llega a Rosario para presentar su disco de tango y chamamé

La premiada pianista y compositora Noelia Sinkunas, llega a Rosario luego de su gira por Europa. Presentará su cuarto disco solista, “Unión y Perseverancia” , con su cuarteto de piano, bandoneón, violín y contrabajo. El show será el viernes 19, a las 21, en Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento).

Noelia Sinkunas nació en Berisso, provincia de Buenos Aires. Su obra transita entre el tango, el chamamé y la música popular argentina. Con una impronta inconfundible, crea un puente entre tradición y vanguardia: deslumbra con su virtuosismo e improvisación al piano, y explora con libertad las formas típicas de la música argentina.

Su más reciente trabajo se inspira en la esquina de su casa familiar en Berisso. A través de 12 composiciones propias y colaboraciones con grandes figuras, el disco propone un diálogo entre tango, chamamé e improvisación.

De esta manera, Sinkunas se consolida como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de músicos argentinos. Actualmente, se encuentra de gira por el país presentando su repertorio en formato cuarteto: Noelia Sinkunas (piano y voz), Nacho Santos (bandoneón), Carolina Rodríguez (violín) y Julia Subatín (contrabajo).

Una carrera de reconocimientos

Desde el inicio de su carrera cosechó reconocimientos en los Premios Gardel. Su primer disco, “Escenas de la nada mirar” (2019), fue nominado como Mejor Artista Nuevo. Al año siguiente, “New York Sessions” (2020) fue nominado a Mejor Álbum de Jazz. Con “Salve” (2023), su tercer trabajo solista, obtuvo su primer Gardel como Mejor Álbum de Folklore Alternativo.

En 2025, su cuarto álbum, “Unión y Perseverancia”, fue nominado como Mejor Álbum Solista Instrumental, mientras que "Costero Criollo", a dúo con Milagros Caliva, ganó en la categoría Mejor Álbum Orquesta o Grupo de Tango. A estos galardones se suman los Premios Tango Siglo XXI, donde resultó doblemente ganadora: Mejor Disco Instrumental de Cámara por “Costero Criollo” y Mejor Disco Solista Instrumental por “Unión y Perseverancia”.

A lo largo de su trayectoria, Sinkunas compartió escenario y estudio con artistas de gran diversidad y trayectoria: Ricardo Mollo, Daniela Herrero, Leo García, Nacha Guevara, Lucy Patané, Ysy A, Cacho Castaña, Nico Sorín, Natalia Oreiro, Julieta Laso, Nadia Larcher, Mocchi y Cucuza Castiello, entre muchos otros. Sus giras la llevaron a Francia, Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, España, Uruguay, Chile y Colombia. En 2024 fue invitada como pianista al Festival Pianoduo de Ámsterdam.