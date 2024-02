Rosario hizo "fila del hambre" en respuesta al pedido de Sandra Pettovello

No hubo cortes de tránsito, pero los militantes ocuparon toda la vereda de España y Urquiza a la espera de ser recibidos por algún funcionario del organismo nacional. En principio no tuvieron suerte. Desde el otro lado de la reja de la puerta de acceso al local gubernamental, una empleada les anunció: “No tenemos ninguna orden desde Buenos Aires. Si bajan la indicación de tomarles todos los datos lo haremos, pero por ahora no nos dieron ninguna orden. No hay funcionarios (nombrados) y nosotros somos empleados desde siempre”.